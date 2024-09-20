На початку травня 2024 року відбулося юнацьке Класичне, в якому динамівці здобули перемогу з рахунком 2:1. Після завершення зустрічі відбулася масова сутичка, яка ледь не переросла в бійку.
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Як покарали фігурантів скандального матчу
Головними фігурантами скандалу були тренер "гірників" Олексій Бєлік, який вдарив 70-річного керівника дитячо-юнацької школи Динамо Олександра Іщенка. А також голкіпер киян В'ячеслав Суркіс, який відповів на образи з трибун відповідним жестом.
Розглянувши усі деталі події КДК УАФ ухвалив рішення щодо інциденту. В'ячеслава Суркіса зобов'язали сплатити штраф у розмірі 5 тисяч гривень. Таке ж покарання отримав Олександр Іщенко. Олексія Бєліка відсторонили від змагань на три матчі.
Також обидва клуби заплатять солідні штрафи за поведінку своїх гравців, тренерів та офіційних осіб.
Вердикт КДК УАФ
- Зобов’язати ФК Шахтар (Донецьк) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень та провести наступний матч без уболівальників (за недотримання ФК Шахтар (Донецьк) вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме – щодо проведення матчу без глядачів);
- зобов’язати ФК Шахтар (Донецьк) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень (за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонніх осіб);
- зобов’язати ФК Шахтар (Донецьк) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень (за здійснення скандувань образливого характеру);
- зобов’язати ФК Шахтар (Донецьк) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень (за використання вболівальниками піротехнічних засобів у кількості 5 (п’ять) одиниць);
- відсторонити головного тренера ФК Шахтар (Донецьк) U-19 Олексія Бєліка від участі у змаганнях на 3 (три) матчі (за жорстоку поведінку);
- застосувати до футболіста ФК Шахтар (Донецьк) Антона Демченка санкцію у вигляді попередження (за недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме – щодо виявлення поваги до колег, суперників, співробітників футбольних структур тощо);
- застосувати до футболіста ФК Шахтар (Донецьк) Арсенія-Тимофія Трохима санкцію у вигляді попередження (за недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме – щодо виявлення поваги до колег, суперників, співробітників футбольних структур тощо);
- зобов’язати футболіста ФК Динамо (Київ) В'ячеслава Суркіса сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень (за провокаційні дії, що призвели до виникнення безладу на футбольному полі);
- зобов’язати директора ДЮФШ Динамо (Київ) Олександра Іщенка сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень (за провокаційні дії офіційної особи клубу);
- застосувати до заступника генерального директора ФК Динамо (Київ) Сергія Мохника санкцію у вигляді попередження (за недотримання Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме – щодо виявлення поваги до колег, суперників тощо);
- відсторонити футболіста ФК Динамо (Київ) Назара Іваськіва від участі у змаганнях на 3 (три) матчі (за жорстоку поведінку);
- зобов’язати ФК Шахтар (Донецьк) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень (за поведінку, яка шкодить репутації футболу);
- зобов’язати ФК Динамо (Київ) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень (за поведінку, яка шкодить репутації футболу).
Зазначимо, що розслідування справи матчу за участю юнацьких команд Шахтаря та Динамо тривало чотири місяці.