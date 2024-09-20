На початку травня 2024 року відбулося юнацьке Класичне, в якому динамівці здобули перемогу з рахунком 2:1. Після завершення зустрічі відбулася масова сутичка, яка ледь не переросла в бійку.

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Як покарали фігурантів скандального матчу

Головними фігурантами скандалу були тренер "гірників" Олексій Бєлік, який вдарив 70-річного керівника дитячо-юнацької школи Динамо Олександра Іщенка. А також голкіпер киян В'ячеслав Суркіс, який відповів на образи з трибун відповідним жестом.

Розглянувши усі деталі події КДК УАФ ухвалив рішення щодо інциденту. В'ячеслава Суркіса зобов'язали сплатити штраф у розмірі 5 тисяч гривень. Таке ж покарання отримав Олександр Іщенко. Олексія Бєліка відсторонили від змагань на три матчі.

Також обидва клуби заплатять солідні штрафи за поведінку своїх гравців, тренерів та офіційних осіб.

Вердикт КДК УАФ

Зобов’язати ФК Шахтар (Донецьк) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень та провести наступний матч без уболівальників (за недотримання ФК Шахтар (Донецьк) вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме – щодо проведення матчу без глядачів);

зобов’язати ФК Шахтар (Донецьк) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень (за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонніх осіб);

зобов’язати ФК Шахтар (Донецьк) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень (за здійснення скандувань образливого характеру);

зобов’язати ФК Шахтар (Донецьк) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень (за використання вболівальниками піротехнічних засобів у кількості 5 (п’ять) одиниць);

відсторонити головного тренера ФК Шахтар (Донецьк) U-19 Олексія Бєліка від участі у змаганнях на 3 (три) матчі (за жорстоку поведінку);

застосувати до футболіста ФК Шахтар (Донецьк) Антона Демченка санкцію у вигляді попередження (за недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме – щодо виявлення поваги до колег, суперників, співробітників футбольних структур тощо);

застосувати до футболіста ФК Шахтар (Донецьк) Арсенія-Тимофія Трохима санкцію у вигляді попередження (за недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме – щодо виявлення поваги до колег, суперників, співробітників футбольних структур тощо);

зобов’язати футболіста ФК Динамо (Київ) В'ячеслава Суркіса сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень (за провокаційні дії, що призвели до виникнення безладу на футбольному полі);

зобов’язати директора ДЮФШ Динамо (Київ) Олександра Іщенка сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень (за провокаційні дії офіційної особи клубу);

застосувати до заступника генерального директора ФК Динамо (Київ) Сергія Мохника санкцію у вигляді попередження (за недотримання Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме – щодо виявлення поваги до колег, суперників тощо);

відсторонити футболіста ФК Динамо (Київ) Назара Іваськіва від участі у змаганнях на 3 (три) матчі (за жорстоку поведінку);

зобов’язати ФК Шахтар (Донецьк) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень (за поведінку, яка шкодить репутації футболу);

зобов’язати ФК Динамо (Київ) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень (за поведінку, яка шкодить репутації футболу).

Зазначимо, що розслідування справи матчу за участю юнацьких команд Шахтаря та Динамо тривало чотири місяці.