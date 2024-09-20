В начале мая 2024 года состоялось юношеское Классическое, в котором динамовцы одержали победу со счетом 2:1. После завершения встречи произошла массовая стычка, которая едва не переросла в драку.

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Как наказали фигурантов скандального матча

Главными фигурантами скандала были тренер "горняков" Алексей Белик, который ударил 70-летнего руководителя детско-юношеской школы Динамо Александра Ищенко. А также голкипер киевлян Вячеслав Суркис, который ответил на оскорбления с трибун соответствующим жестом.

Рассмотрев все детали происшествия КДК УАФ принял решение по инциденту. Вячеслава Суркиса обязали заплатить штраф в размере 5 тысяч гривен. Такое же наказание получил Александр Ищенко. Алексея Белика отстранили от соревнований на три матча.

Также оба клуба заплатят солидные штрафы за поведение своих игроков, тренеров и официальных лиц.

Вердикт КДК УАФ

Обязать ФК Шахтер (Донецк) оплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен и провести следующий матч без болельщиков (за несоблюдение ФК Шахтер (Донецк) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – о проведении матча без зрителей);

обязать ФК Шахтер (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за несанкционированное появление в игровой зоне посторонних лиц);

обязать ФК Шахтер (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за осуществление скандирований оскорбительного характера);

обязать ФК Шахтер (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 5 (пять) единиц);

отстранить главного тренера ФК Шахтер (Донецк) U-19 Алексея Белика от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за жестокое поведение);

применить к футболисту ФК Шахтер (Донецк) Антону Демченко санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – по проявлению уважения к коллегам, соперникам, сотрудникам футбольных структур и т.д.);

применить к футболисту ФК Шахтер (Донецк) Арсения-Тимофея Трофима санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – по проявлению уважения к коллегам, соперникам, сотрудникам футбольных структур и т.д.);

обязать футболиста ФК Динамо (Киев) Вячеслава Суркиса оплатить обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за провокационные действия, приведшие к возникновению беспорядка на футбольном поле);

обязать директора ДЮФШ Динамо (Киев) Александра Ищенко оплатить обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за провокационные действия официального лица клуба);

применить к заместителю генерального директора ФК Динамо (Киев) Сергею Мохнику санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – по выявлению уважения к коллегам, соперников и т.д.);

отстранить футболиста ФК Динамо (Киев) Назара Иваськива от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за жестокое поведение);

обязать ФК Шахтер (Донецк) оплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен (за поведение, которое вредит репутации футбола);

обязать ФК Динамо (Киев) оплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен (за поведение, которое вредит репутации футбола).

Отметим, что расследование дела матча с участием юношеских команд Шахтера и Динамо продолжалось четыре месяца.