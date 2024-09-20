Динамо U-19 – Рух U-19 10:0

Голи: Маткевич, 5, Герич, 11, 44 (з пен.), 49, 54, Кремчанін, 30, Лобко, 65, Андрейко, 74, Редушко, 76, 79

У п'ятницю, 20 вересня, Динамо U-19 провело поєдинок проти однолітків з львівського Руху. Гра відбулася в рамках 7-го туру першості України серед юнацьких команд, пише 24 Канал.

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Юнаки Динамо декласували Рух

Поєдинок у Києві ще довго згадуватимуть "жовто-чорні", немов жахливий сон. Підопічні Ігоря Костюка відвантажили 10 голів у ворота Руху: чотири у першому таймі, а ще шість у другому.

Героєм поєдинку став форвард "біло-синіх" Владислав Герич. 18-річний уродженець Львова оформив покер. Дублем за киян відзначився Редушко, а ще по одному голу забили Маткевич, Кремчанін, Лобко та Андрейко.

Львів'яни за рахунку 5:0 мали можливість забити гол престижу. Однак удар Мікляша з одинадцятиметрової позначки відбив В’ячеслав Суркіс – син Григорія Суркіса.

Відео матчу Динамо U-19 – Рух U-19

У підсумку кияни вдруге у сезоні святкують перемогу з рахунком 10:0. У 5-му турі Динамо перемогло черкаське ЛНЗ. Тоді Герич відзначився хет-триком.

Нагадаємо, що основний склад Динамо зіграє поєдинок проти Руху у суботу, 21 вересня. Гра розпочнеться о 18:00.