Шахтар – Динамо: де дивитися онлайн вирішальний матч сезону УПЛ

Донецький Шахтар 17 квітня зустрінеться з київським Динамо у, мабуть, вирішальному матчі УПЛ сезону-2020/2021. Команди зустрінуться у Києві на НСК "Олімпійський" у рамках 22 туру УПЛ.

Шахтар – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Поєдинок Шахтар – Динамо розпочнеться о 19:30. В Україні цей матч покаже тільки телеканал "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону о 19:25.

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Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо доступна на відеосервісах Oll.tv та sweet.tv. Та на кожному з цих сервісів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Чому матч Шахтар – Динамо вирішальний

За 5 турів до завершення сезону Динамо утримує перше місце і випереджає Шахтар на 7 очок.

У випадку перемоги Динамо збільшить відрив до 10 очок і киянам буде достатньо набрати 3 очки за 4 матчі, якщо Шахтар всі свої поєдинки виграє.

Нічия також задовольнить Динамо. Натомість Шахтарю потрібно перемагати і надіятися, що кияни мінімум двічі втратять очки у наступних турах.

На сайті Oll.tv можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень (в залежності від наповненості пакета).