Шахтар – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України
Поєдинок Шахтар – Динамо розпочнеться о 19:30. В Україні цей матч покаже тільки телеканал "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону о 19:25.
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Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо доступна на відеосервісах Oll.tv та sweet.tv. Та на кожному з цих сервісів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Чому матч Шахтар – Динамо вирішальний
- За 5 турів до завершення сезону Динамо утримує перше місце і випереджає Шахтар на 7 очок.
- У випадку перемоги Динамо збільшить відрив до 10 очок і киянам буде достатньо набрати 3 очки за 4 матчі, якщо Шахтар всі свої поєдинки виграє.
- Нічия також задовольнить Динамо. Натомість Шахтарю потрібно перемагати і надіятися, що кияни мінімум двічі втратять очки у наступних турах.