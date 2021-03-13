У неділю, 14 березня, Шахтар спробує переграти Десну у рамках 18 туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Шахтар – Десна: перед матчем

Шахтар у не надто гарному настрої підходить до поєдинку. 11 березня "гірники" розгромно поступились Ромі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи (3:0). Перед цим донеччани з труднощами у більшості перемогли Олімпік (0:1).

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Десна ж у минулому турі УПЛ їздила у Львів, де зустрілась з Рухом. Чернігівський клуб без проблем здолав господарів (0:4).

До поєдинку команда Луїша Каштру йде 2-ю у чемпіонаті, вона поступається лідеру, яким є Динамо, чотирма очками. Десна розташовується на 4-й позиції. Її відставання від третього бронзового місця складає лише 2 пункти.

Ймовірно, наставник донецького клубу вдасться до ротацій у складі, щоб дати відпочити лідерам команди. На "гірників" вже 18 березня чекає матч-відповідь проти Роми у Києві.

Матч 18 туру УПЛ Шахтар – Десна відбудеться 14 березня о 17:00.

Прогноз Favbet

Шахтар – фаворит цього протистояння. На його перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,49, а от у звитягу клубу з Чернігова вірять значно менше – 6,50. Останнім часом Десна створює чимало проблем своїм суперникам, тому не виключено, що команда Олександра Рябоконя зможе вирвати у Шахтаря бодай одне очко. Нічия – 4,40.

Зустріч швидше за все завершиться з рахунком 2:0 на користь донеччан – 6,80. Омріяна мінімальна перемога (0:1) чернігівських футболістів оцінена у 17,00. Нульової нічиєю фанати ймовірно не побачать – 10,00.

Спеціалісти вважають, що жодному гравцю не вдасться оформити дубль у матчі – 1,32.

Хто з футболістів додасть голи у власну скарбничку у перегонах бомбардирів? Найбільше експерти вірять у гол від Жуніора Мораеса – 2,20.

Також не слід списувати з авторів гольових пострілів Манора Соломона із Шахтаря та Максима Дегтярьова з Десни. На результативні удари обох стоять цифри 3,95.