В воскресенье, 14 марта, Шахтер попытается переиграть Десну в рамках 18 тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу.

Шахтер – Десна: перед матчем

Шахтер в не слишком хорошем настроении подходит к поединку. 11 марта "горняки" разгромно уступили Роме в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0). Перед этим дончане с трудом в большинстве победили Олимпик (0:1).

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Десна же в прошлом туре УПЛ ездила во Львов, где встретилась с движением. Черниговский клуб без проблем одолел хозяев (0: 4).

До поединка команда Луиша Каштру идет 2-й в чемпионате, она уступает лидеру, которым является Динамо, четырьмя очками. Десна располагается на 4-й позиции. Ее отставание от третьего бронзового места составляет лишь 2 пункта.

Вероятно, наставник донецкого клуба прибегнет к ротации в составе, чтобы дать отдохнуть лидерам команды. "Горняков" уже 18 марта ждет ответный матч против Ромы в Киеве.

Матч 18 тура УПЛ Шахтер – Десна состоится 14 марта в 17:00.

Прогноз Favbet

Шахтер – фаворит этого противостояния. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,49, а вот в победу клуба из Чернигова верят значительно меньше – 6,50. В последнее время Десна создает немало проблем своим соперникам, поэтому не исключено, что команда Александра Рябоконя сможет вырвать у Шахтера хотя бы одно очко. Ничья – 4,40.

Встреча скорее всего завершится со счетом 2:0 в пользу дончан – 6,80. желанная минимальная победа (0: 1) черниговских футболистов оценена в 17,00. Нулевой ничьей фанаты вероятно не увидят – 10,00.

Специалисты считают, что ни одному игроку не удастся оформить дубль в матче – 1,32.

Кто из футболистов добавит голы в собственную копилку в гонках бомбардиров? Больше всего эксперты верят в гол от Жуниора Мораеса – 2,20.

Также не следует списывать с авторов голевых выстрелов Манора Соломона из Шахтера и Максима Дегтярева из Десны. На результативные удары обоих стоят цифры 3,95.