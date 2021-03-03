Український тренер Григорчук приніс Шахтарю історичний трофей

Солігорський Шахтар українського наставника Романа Григорчука став володарем Суперкубка Білорусі. "Гірники" обіграли БАТЕ в серії пенальті.

Шахтар – БАТЕ 0:0 (пенальті 5:4)

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Команда Романа Григорчука отримала нагоду вперше у своїй історії виграти Суперкубок Білорусі. Українець Роман Дебелко та екс-динамівець Микита Корзун залишилися в запасі.

Обидві команди мали достатньо моментів для взяття воріт, однак основний час завершився нульовою нічиєю. Екстратайми регламентом не передбачені, тому доля трофею вирішилася в серії пенальті. Тут у всій красі постав голкіпер Шахтаря Олександр Гутор, який ще раніше кілька разів рятував партнерів. Екс-воротар Чорноморця впорався з ударами Скавиша та Яблонського, а потім сам завершив лотерею гарматою в лівий кут! У складі "гірників" помилився лише Філіпенко (стійка). Дебелко з'явився на 87 хвилині і чітко реалізував свою спробу.

Підопічні Романа Григорчука отримали заряд позитиву перед стартом чемпіонату Білорусі. Шахтар розпочне захист титулу 13 березня домашнім поєдинком проти Мінська.