Украинский тренер Григорчук принес Шахтеру исторический трофей
Солигорский Шахтер украинского наставника Романа Григорчука стал обладателем Суперкубка Беларуси. "Горняки" обыграли БАТЭ в серии пенальти.
Источник:24 канал
Шахтер – БАТЭ 0:0 (пенальти 5:4)
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Команда Романа Григорчука получила возможность впервые в своей истории выиграть Суперкубок Беларуси. Украинец Роман Дебелко и экс-динамовец Никита Корзун остались в запасе.
Обе команды имели достаточно моментов для взятия ворот, однако основное время завершилось нулевой ничьей. Экстратаймы регламентом не предусмотрены, поэтому судьба трофея решилась в серии пенальти. Здесь во всей красе предстал голкипер Шахтера Александр Гутор, который еще раньше несколько раз спасал партнеров. Экс-вратарь Черноморца справился с ударами Скавыша и Яблонского, а затем сам завершил лотерею пушкой в левый угол! В составе "горняков" ошибся только Филипенко (стойка). Дебелко появился на 87 минуте и четко реализовал свою попытку.
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