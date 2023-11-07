Історія матчів між Шахтарем та Барселоною: дебют Мессі, битва за Суперкубок та чвертьфінал ЛЧ

Донецька команда чимало пограла проти каталонців у 00-і. Підопічні Луческу двічі змогли подолати гранда, який грав напіврезервним складом. Згадуємо всі дуелі Шахтаря із "блаугранас".

У вівторок, 7 листопада, Шахтар зіграє четвертий матч в групі цьогорічної Ліги чемпіонів. Суперником донецької команди стане іспанський гранд Барселона.

Слідкуйте з нами Шахтар – Барселона: де дивитися топ-матч Ліги чемпіонів в Україні

Український клуб має багату історію зустрічей із каталонцями – аж 10 матчів. Перевага на боці "блаугранас" – 7 перемог при одній нічиїй та двох поразках. 24 канал згадує всі очні матчі між Шахтарем та Барселоною.

КУБОК ВОЛОДАРІВ КУБКІВ 1978-1979

Барселона – Шахтар 3:0 (Кранкль, 1, Мігелі, 6, Санчес, 24)

(Кранкль, 1, Мігелі, 6, Санчес, 24) Шахтар – Барселона 1:1 (Різник, 1 – Кранкль, 34)

Вперше команди перетнулись у вже неіснуючому турнірі 45 років тому. На першій стадії каталонці без проблем розібрались із "гірниками". В подальшому саме "блаугранас" і стали чемпіонами цього розіграшу.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ 2004-2005

Барселона – Шахтар 3:0 (Деку, 15, Роналдіньо, 64 (пен), Етоо, 90)

(Деку, 15, Роналдіньо, 64 (пен), Етоо, 90) Шахтар – Барселона 2:0 (Агахова, 14, 22)

У сезоні 2004-2005 Шахтар лише вдруге потрапив у групу ЛЧ, опинившись у компанії каталонців, Мілана та Селтіка. Перші двоє були явними фаворитами квартету, а Барса вдома не залишила донеччанам ані шансу.

Розгром на "Камп Ноу":

Втім перед останнім туром "блаугранас" вже гарантували собі вихід у плей-офф, а Шахтар боровся за третє місце та путівку в Кубок УЄФА. Для цього підопічним Луческу треба було перемогти напіврезервний склад Барси.

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Це вони і зробили завдяки дублю Агахови та випередили Селтік. До слова, саме у цій грі в Донецьку в Лізі чемпіонів дебютував легендарний Ліонель Мессі, який за свою кар'єру чотири рази виграв трофей та забив аж 129 голів.

Як Мессі дебютував в ЛЧ:

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ 2008-2009

Шахтар – Барселона 1:2 (Ілсіньо, 44 – Мессі, 87, 90)

(Ілсіньо, 44 – Мессі, 87, 90) Барселона – Шахтар 2:3 (Сілвіньо, 59, Бускетс, 83 – Гладкий, 31, 58, Фернандіньо, 76)

Через чотири роки донеччани опинились у схожій ситуації, але цього разу групу з Барсою доповнювали менш статусні Спортінг та Базель. Втім підсумок той самий – "гірники" зачепились лише за третє місце.

Цього разу підопічні Луческу серйозно полоскотали нерви каталонцям. У Донецьку гостям допоміг лише пізній дубль Мессі, а на "Камп Ноу" в останньому турі Барселона знову поступилась дублюючим складом.

СУПЕРКУБОК УЄФА-2009

Барселона – Шахтар 1:0 (Педро, 115)

Після минулого вильоту з ЛЧ Шахтар наробив шуму у Кубку УЄФА, ставши переможцем. Це дозволило команді Луческу взяти участь у битві за Суперкубок УЄФА із Барсою, яка виграла Лігу чемпіонів у фіналі проти МЮ.

Варто знати "Знаємо силу Барселони": тренер Шахтаря поділився очікуваннями від матчу з каталонцями у ЛЧ

Матч у Монако не запам'ятався зливою моментів, а каталонці змогли виграти трофей на класі. За п'ять хвилин до очікуваної серії пенальті трофей іспанцям приніс гол Педро.

Відеоогляд матчу за Суперкубок УЄФА:

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ 2010-2011

Барселона – Шахтар 5:1 (Іньєста, 2, Дані Алвес, 34, Піке, 53, Кейта, 61, Хаві, 86 – Ракіцький, 60)

(Іньєста, 2, Дані Алвес, 34, Піке, 53, Кейта, 61, Хаві, 86 – Ракіцький, 60) Шахтар – Барселона 0:1 (Мессі, 43)

Остання до цього сезону зустріч команд відбулась у черговому переможному для Барселони сезоні в ЛЧ. На шляху до трофея каталонці зустрілись із Шахтарем в 1/4 фіналу.

Для "гірників" це досягнення досі залишається найкращим в історії виступів у Лізі чемпіонів. Нажаль, проти підопічних Гвардіоли українці нічого не змогли вдіяти, двічі програвши.

Перемога Барси в Донецьку:

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ 2023-2024

Барселона – Шахтар 2:1 (Торрес, 28, Лопес, 36 – Судаков, 62)

Тиждень тому команди вже грали в столиці Каталонії. Барселона мала чимало кадрових проблем, але все одно забезпечила собі перемогу завдяки двом м'ячам до перерви. У другому таймі Шахтар дав бій, але зміг лише скоротити відставання.

Відеоогляд матчу Барселона – Шахтар: