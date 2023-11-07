Шахтар – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар у вівторок, 7 листопада, проведе матч проти Барселони в Лізі чемпіонів. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Барселона доступна на сайті 24 Каналу.

Матч між Шахтарем та Барселоною відбудеться в четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Це буде формально домашня гра для "гірників", Однак суперників українська команда змушена приймати далеко за межами України. В цьому сезоні домашньою ареною обрали "Фолькспаркштадіон" в німецькому Гамбурзі.

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При цьому попередній матч між цими командами теж проводили не на "рідному" стадіоні для господарів. Оскільки "Камп Ноу" перебуває на реконструкції, Барселона свої домашні матчі проводить на Олімпійському стадіоні імені Люїса Кумпаньша.

Важливо! Матч Шахтар – Барселона розпочнеться о 19:45.

Шахтарю в цьому матчі потрібно перемагати, щоб зберігати шанси вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Поки українська команда посідає третє місце, набравши за три матчі три очки. Лідирує в групі Барселона, яка виграла всі три матчі. А Порту розмістився на другій сходинці завдяки двом перемогам.

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Попередній матч між Шахтарем та Барселоною закінчився перемогою "блаугранас" з рахунком 2:1. Після цього обидві команди провели по два матчі, у тому числі й з принциповими суперниками. Шахтар обидва матчі виграв – у чвертьфіналі Кубка України розгромив першолігову Вікторію. А після цього 3 листопада обіграв в Києві Динамо, що призвело до відставки головного тренера киян Мірчі Луческу.

Барселона ж вдома поступилася мадридському Реалу в "ель класіко", пропустивши вирішальний гол в компенсований арбітром час. А після цього обіграла на виїзді Реал Сосьєдад – єдиний гол у матчі був забитий на 90+2 хвилині.

Варто відзначити, що в цьому матчі Шахтарю не допоможе захисник Юхим Конопля, який відбуватиме дискваліфікацію. А також півзахисники Артем Бондаренко й Олег Очеретько, нападник Лассіна Траоре, які відновлюються після травм. А от в Барселони не зіграють Френкі де Йонг та Серджі Роберто, натомість відновилися Роберт Левандовський, Гаві, Педрі та Рафінья.