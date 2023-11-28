Хто замінить Коноплю: стартовий склад Шахтаря на гру Ліги чемпіонів з Антверпеном

В 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар прийматиме бельгійський Антверпен. Головний тренер "гірників" Маріно Пушич визначився зі стартовою одинадцяткою.

Донецький Шахтар майже гарантував собі євровесну. Для цього команда Маріно Пушича у 5-му туру групового раунду повинна не програти Антверпену.

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Напередодні важливого матчу тренерський штаб "гірників" визначився зі стартовим складом. Через травму не зможе зіграти проти Антверпена Юхим Конопля. На правому фланзі захисту його замінить Гочолеішвілі.

: Різник – Гочолеішвілі, Матвієнко, Бондар, Азаров – Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, Невертон – Сікан.

Стартовий склад Шахтаря / ФК Шахтар

Гра є номінально домашньою для "гірників", але через війну в Україні клуб змушений приймати Антверпен у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:45 за київським часом.