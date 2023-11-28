Донецький Шахтар майже гарантував собі євровесну. Для цього команда Маріно Пушича у 5-му туру групового раунду повинна не програти Антверпену.

До теми Шахтар – Антверпен: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Напередодні важливого матчу тренерський штаб "гірників" визначився зі стартовим складом. Через травму не зможе зіграти проти Антверпена Юхим Конопля. На правому фланзі захисту його замінить Гочолеішвілі.

СТАРТОВИЙ СКЛАД ШАХТАРЯ: Різник – Гочолеішвілі, Матвієнко, Бондар, Азаров – Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, Невертон – Сікан.

Стартовий склад Шахтаря / ФК Шахтар

Гра є номінально домашньою для "гірників", але через війну в Україні клуб змушений приймати Антверпен у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:45 за київським часом.