"Дуже важливо, щоб люди пишалися Шахтарем": що сказав Пушич перед грою ЛЧ проти Антверпена

Боснійський коуч "гірників" висловив свою думку про невдалі результати команди перед матчем з чемпіонами Бельгії. Він залишився задоволений грою своїх підопічних.

Вже завтра, 28 листопада, донецький Шахтар проведе свій п'ятий матч в Лізі чемпіонів. Донецька команда зіграє номінально домашню гру проти Антверпена.

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Напередодні матчу головний тренер "гірників" Маріно Пушич дав інтерв'ю представникам ЗМІ. Боснійський спеціаліст прокоментував невдалі останні результати в УПЛ (1:3 від Дніпра-1 та 0:0 із Поліссям).

Кожна гра має свою історію, кожен турнір має свою енергію та свою ціль. Для мене і для команди це важливо. Маємо нічию та поразку в цих іграх, але ми могли б легко перемогти в обох випадках, якщо б завершували всі наші атаки та реалізовували всі моменти. Іноді, якщо цього не робити, то можеш отримати нічию або програти. Для мене це все – частина гри. Більш важливим є те, як саме ми грали. А ми дуже добре грали, особливо в останній зустрічі, створили багато гольових моментів. Інколи трохи бракувало удачі, щоб вчасно реалізувати один з моментів, змінити перебіг гри й перемогти,

– заявив Пушич.

У першій грі ще під керівництвом Патріка ван Леувена Шахтар створив камбек на полі Антверпена, відігравшись з 0:2 на 3:2. Тренер висловив свою думку про бельгійську команду, яку тренує його друг Марк ван Боммель.

З Марком Антверпен досяг чудового результату, ставши чемпіоном минулого року і вигравши трофеї. Це нелегко зробити, це велике досягнення. Повага йому, його команді та клубу Антверпен. Вони сильні суперники. Я знаю, що початок цього сезону для них склався не дуже добре, але іноді це лише такий невдалий момент, який може статися. Я думаю, він дуже хороший тренер. Він це вже показав. Його команду непросто обіграти,

– вважає боснієць.

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Участь у матчі через травму не зможе взяти Юхим Конопля, натомість до складу повертається Артем Бондаренко після травми. Маріно Пушич прокоментував кадрову ситуацію.

Згідно з першими даними, ушкодження Юхима не надто важке. Він може повернутися до складу вже за 2-3 тижні. Добре, що відновлення не повинно забрати багато часу. Також маємо ще кілька травм після того поєдинку через агресію, що застосовували до наших гравців. По Бондаренку – він дуже важко працював, щоб повернутися після травми. Він вже провів з нами кілька занять. Потроху, але впевнено, він втягується в групові тренування та готується до того, щоб отримати певний ігровий час. Артем буде завтра у складі, а вже під час гри дивитимемося, чи знадобиться нам його допомога,

– пояснив коуч.

Тренера спитали про мотивацію гравців у Лізі чемпіонів. Пушич пояснив, що гравці є професіоналами, а також пишаються представляти Україну на міжнародній арені.

Це є частиною мотивації і додатковим поштовхом, коли ти виступаєш за свою країну, намагаєшся дати енергію людям, які там знаходяться, зіграти так, щоб вони пишалися тобою. Але базова мотивація в тому, щоб виступити як професіонал для своїх партнерів по команді та для клубу. Разом з тим ти представляєш свою країну у Європі. Зараз дуже важливо, щоб люди пишалися Шахтарем і щоб ми залишилися у єврокубках якомога довше. Одна з моїх задач – допомагати своїм футболістам почуватися добре та мати достатньо впевненості, щоб розкривати свої таланти та гарно грати,

– підсумував Маріно.

Після чотирьох турів Шахтар набрав вже 6 очок та майже забезпечив собі як мінімум вихід у Лігу Європи. Для цього потрібна будь-яка із цих трьох умов:

не програти Антверпену у 5 турі

взяти бодай очко проти Порту у 6 турі

дочекатись втрати очок Антверпена проти Барселони у 6 турі

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Окрім цього, "гірники" зберігають шанси і на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Наразі Барселона та Порту випереджають "гірників" на три бали, тому донеччанам треба вигравати обидва останні матчі для успіху.