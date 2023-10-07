Минуло вже чимало часу, як Вінісіус пригадав расистські вигуки фанатів Валенсії ще під час матчу минулого сезону Ла Ліги-2022/2023. Жуніор гіперболізував проблему, заявивши, що проти нього виступали усі глядачі на стадіоні. Хоча насправді його ображала невелика група уболівальників "кажанів", а не весь стадіон, як про це свідчив зірковий вінгер Реала.

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Перебільшує гучність расистських скандалів

Нагадаємо, що та зустріч закінчилась мінімально домашньою перемогою Валенсії 1:0. Вінісіус, у якого не витримали нерви, був вилучений із поля на сьомій компенсованій до матчу хвилині. Червону картку бразилець отримав після того, як із трибун лунали мавпячі вигуки від фанів "кажанів".

Слова Вінісіуса, який відкрито перебільшує гучність своїх заяв, розкритикували у ЗМІ. Видання Superdeporte рідко відреагувало на заяви бразильського футболіста Реала.

Преса виклала на головній обкладинці газети зображення Вінісіуса, але додавши йому ніс, як був у Піноккіо.

Вінісіус довів свою брехню до межі,

– додали журналісти видання.



Обкладинка газети Superdeporte / Скриншот із валенсійського видання

Це вже далеко не перший подібний випадок із расизмом у бік Вінісіуса. Цікаво, що інші темношкірі футболісти Реала не стають жертвами образ уболівальників суперників, дістається переважно лише експресивному Жуніору.

Однак такі скандали не надто заваджають грі Вінісіуса, якщо, звісно, той не ведеться на провокації. Жуніор, який лише нещодавно відновився від травми, допоміг Реалу повернути лідерство у Ла Лізі. У 8-ми турах підопічні Карло Анчелотті набрали 18 балів та на один та два пункти випереджають своїх найближчих конкурентів – Барселону та Жирону відповідно.

Нагадаємо. 23-річний лівий вінгер із Бразилії виступає за Реал із липня 2018-го. Від того часу Віні провів з "вершкових" 231 матч, у яких наколотив 61 гол та віддав 64 асисти. Контракт Жуніора із мадридським клубом спливає вкінці поточного сезону-2023/2024.