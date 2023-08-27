Із жахливим промахом Довбика: Жирона героїчно та з нотками драми перемогла Севілью – відеоогляд

Каталонський колектив продовжує підкорювати іспанську першість. "Нервіонці", у свою чергу, оселились на дні турнірної таблиці.

Севілья – Жирона 1:2

Голи: Гудель, 45+2 – Еррера, 16, Гарсія, 56

Севілья та Жирона провели зустріч в рамках 3-го туру Ла Ліги, переможцями з якого вийшли "біло-червоні". "Нервіонці" видали найгірший старт у чемпіонаті за 41 рік, пише 24 Канал.

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VAR проти Севільї

Участь у матчі взяли два українських футболісти, та от Віктор Циганков почав матч зі стартових хвилин, а Артем Довбик з'явився на полі у другому таймі. Обидва колективи продемонстрували гарячий футбол із величезною кількістю гострих епізодів. Першими забити у зустрічі змогли саме каталонці.

На 16-ій хвилині зустрічі після подачі із кутового м'яч "зажувався" у карному майданчику суперника, відскочивши від корпусу гравця Севільї. Еррера виявився найкмітливішим у тому епізоді та просто вирішив потужно пробити ппо воротах з близької дистанції, з чим не прогадав, 0:1.

Цікаво, що гол "нервіонців" прийшов також із кутового та також не через прямий удар. Уже в компенсований до першого тайму арбітром час на 45+2-ій хвилині м'яч знову затримався у карному майданчику після подачі, а на добиванні першим прийшов Гудель, котрий вирівняв ваги матчу, 1:1. Той ж Гудель планував влаштувати сутичку наприкінці тайму із Віктором Циганковим, провокуючи вінгера після боротьби за м'яч один на один, проте українець просто посміявся у відповідь до нахабного серба.

Другу половину зустрічі команди також почали дуже активно. Уже на 56-ій хвилині матчу Жироні знову вдалося вийти вперед, виважено провівши атаку, котра завершилась потужним влучним ударом Гарсії з меж карного майданчика, а уже на 61-ій хвилині матчу Іван Ракітіч неймовірним пострілом ледь не з лінії кутового зрівняв рахунок, та от на заваді стала система VAR. Діло в тому, що хорват перебував у офсайді перед взяттям воріт.

Севілья та Жирона продовжували атакувати одне одного, марнуючи низку шикарних моментів. Зокрема, героєм зустрічі міг стати Артем Довбик, який уже наприкінці матчу міг закрити усі питання щодо переможця дуелі. Український форвард опинився перед пустими воротами на добиванні, ніхто не заважав нападнику відправити м'яча у сітку воріт, проте той дивом не влучив у рамку. Артему дуже пощастило, що цей епізод виявився "непотрібним" у подальшому, хоча все могло завершитись фатально.

Діло в тому, що уже на 90-ій хвилині арбітр вирішив призначити пенальті у ворота Севільї, оскільки під час виконання штрафного удару м'яч влучив у руку гравцю Жирону, проте система VAR знову врятувала каталонський колектив. Суддя скасував своє рішення, а таким чином, не зіпсував нерви Жироні, яка у складній зустрічі здобула жадану перемогу.

Відеоогляд матчу Севілья – Жирона:

Отож, "біло-червоні" після трьох турів Ла Ліги посідають другу сходинку чемпіонату, здобувши дві перемоги та один раз зігравши у нічию. Севілья, у свою чергу, видала найгірший старт у іспанській першості за 41 рік, програвши три стартові матчі та осівши на останній сходинці турнірної таблиці.