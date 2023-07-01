Уже всіх виставили на трансфер: іспанський гранд готовий розпрощатися з усіма своїми гравцями

У іспанської Севільї виникли великі фінансові проблеми. Колектив вирішив прийняти радикальне рішення.

Севілья виставила усіх своїх футболістів на трансфер. У "рохібланкос" накопичився величезний борг.

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Крайній варіант

Іспанський колектив хоча і здобуває перемоги на європейській арені, проте у команди справи йдуть дуже погано. Через накопичені проблеми Севілья готова розлучитися з усіма своїми футболістами, яких клуб уже виставив на трансфер, тобто інші колективи уже можуть сміло проводити перемовини щодо гравців, які їх цікавлять. Причини такої радикальної ініціативи Севілья – це фінансові проблеми.

Все через те, що у "рохібланкос" накопичився борг аж у 90 мільйонів євро. Одного або двох трансферів буде недостатньо, щоб закрити проблему, тому доведеться розлучатися з більшою частиною команди. Варто відзначити, що таке становище в Севільї спричинив відхід спортивного директора Мончі, який пропрацював у клубі близько 20 років. Функціонер не хотів влаштовувати розпродаж і тому пішов до Астон Вілли будувати проект разом із Унаєм Емері, який свого часу також очолював Севілью.

Нагадаємо, що іспанський колектив переміг у фіналі цьогорічної Ліги Європи, у якому здолав італійську Рому. Таким чином, на Севілью також чекає матч за Суперкубок УЄФА, де команда зустрінеться із Манчестер Сіті у трохи видозміненому форматі.

Найдорожчі футболісти "рохібланкос"