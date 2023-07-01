Севилья выставила всех своих футболистов на трансфер. У "рохибланкоса" накопился огромный долг.

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Крайний вариант

Испанский коллектив хотя и одерживает победы на европейской арене, однако у команды дела обстоят очень плохо. Из-за накопившихся проблем Севилья готова расстаться со всеми своими футболистами, которых клуб уже выставил на трансфер, то есть другие коллективы уже могут смело проводить переговоры относительно интересующих их игроков. Причины такой радикальной инициативы Севилья – это финансовые проблемы.

Все из-за того, что у "рохибланкоса" накопился долг аж в 90 миллионов евро. Одного или двух трансферов будет недостаточно, чтобы закрыть проблему, поэтому придется расставаться с большей частью команды. Стоит отметить, что такое положение в Севилье повлекло за собой уход спортивного директора Мончи, проработавшего в клубе около 20 лет. Функционер не хотел устраивать распродажу и поэтому отправился в Астон Виллу строить проект вместе с Унаем Эмери, который в свое время также возглавлял Севилью.

Напомним, что испанский коллектив победил в финале Лиги Европы, в котором одолел итальянскую Рому. Таким образом, Севилью также ожидает матч за Суперкубок УЕФА, где команда встретится с Манчестер Сити. в несколько видоизмененном формате.

Самые дорогие футболисты "рохибланкос"