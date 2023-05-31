Севілья та Рома здолали різний шлях до фіналу Ліги Європи. Іспанський клуб спочатку виступав в Лізі чемпіонів, звідки вилетів в Лігу Європи. А на шляху до фіналу обіграв Манчестер Юнайтед та Ювентус. І тепер зіграє у своєму сьомому фіналі Кубка УЄФА / Ліги Європи в історії. Попередні шість разів закінчилися для Севільї здобуттям трофея.

Варте уваги Севілья та Рома зіграють у фіналі Ліги Європи: які унікальні досягнення можуть їм підкоритися

Рома ж стартувала у Лізі Європи з початку групового етапу. І почергово здолала усі раунди. Тож тепер зіграє у своєму другому поспіль фіналі єврокубка – у 2022 році "вовки" стали першими переможцями Ліги конференцій, а їх тренер Жозе Моуріньо – першим наставником, якому вдалося виграти усі три європейські клубні трофеї.

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Фінал Ліги Європи Севілья – Рома розпочнеться о 22:00.

Переможець матчу отримає пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів на наступний сезон. Жодна з команд не здобула це право через виступи у внутрішніх чемпіонатах.

Текстова онлайн-трансляція матчу Севілья – Рома доступна на сайті 24 Каналу. Матч також транслюватимуть на платформі Megogo та на Volia TV. Однак там доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.