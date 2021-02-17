Дубль Голанда приніс Боруссії Дортмунд перемогу в напруженому матчі проти Севільї: відео

Севілья та Боруссія Дортмунд ввечері 17 лютого провели перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Норвезький футболіст Ерлінг Голанд приніс Боруссії перемогу.

Севілья – Боруссія Д 2:3

Голи: Сусо, 7, Де Йонг, 84 – Дахуд, 19, Голанд, 27, 43

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Шляхи Севільї та Боруссії перетиналися лишень одного разку, коли в Лізі Європи виступили львівські Карпати. Тоді іспанський та німецький клуб боролися з Карпатами та французьким ПСЖ за вихід у плей-офф Ліги Європи.

У підсумку "джмелі" та "леви" програли боротьбу Севільї та ПСЖ, які вийшли в 1/16 фіналу. Севілья перемогла Боруссію на виїзді, а вдома розписала нічию.

З того часу втекло багато води. У сезоні-2020/2021 Боруссія переживає серйозний спад, коли Севілья на невеликому підйомі.

Уже на 7 хвилині гри Севілья вийшла вперед. Сусо отримав м'яч перед штрафним "джмелів", хитнув оборонців, після чого пробив. М'яч рикошетом від Хуммельса опинився у воротах – 1:0.

Відео голу Сусо

Після пропущеного голу Боруссія перемістила гру на половину поля іспанців та досить швидко зрівняла рахунок завдяки дальньому удару. Дахуд пробіг вздовж штрафного Севільї та не зустрів опору суперників. Хавбек вирішив пробити і відзначився красивим голом.

Відео голу Дахуда

Нестримний Голанд

Уже на 27 хвилині гості з Дортмунда були попереду. Ерлінг Голанд протягнув м'яч з центру поля до штрафного Севільї та обігрався із Санчо. Англієць вивів Голанда на ударну позицію і той спокійно переграв Бону – 1:2!

Відео голу Голанда

На 33 хвилині Голанд міг оформити дубль. Дахуд віддав пас на Голанда, який пробив з лінії штрафного Севільї. Норвежець цілив у ближню "дев'ятку", однак Бону врятував свою команду.

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Нестримний Голанд все ж оформив дубль. Наприкінці першого тайму Ройс обікрав Гомеса у центрі поля, внаслідок чого у "джмелів" виникла більшість у контратаці. Марко довів м'яч до штрафного іспанців, де знайшов Голанда. Норвежець з близької відстані не схибив та пробив повз голкіпера.

Відео другого голу Голанда

Після перерви Севілья повністю забрала контроль м'яча, але від цього біля воріт Боруссії небезпечних моментів аж ніяк більше не стало. Натомість на 71 хвилині моментом "вистрілили" гості.

Джуд Беллінгем завдав прицільного дальнього удару. На щастя для Севільї, Бону встиг зреагувати й відбив м'яч. Севілья свій перший момент у другому таймі мала на 74 хвилині.

Іспанці заробили небезпечний штрафний, який виконав Оскар. Іспанець влучив у каркас воріт, після чого м'яч торкнувся рук голкіпера Марвіна Хіца, але не потрапив у ворота.

Наприкінці матчу Севільї таки вдалося відіграти ще один м'яч. Після навісу у штрафний ніхто з оборонців Боруссії не прикрив Люка де Йонга. Нідерландський футболіст замкнув подачу на дальній стійці – 2:3.

Відео голу де Йонга

Другий гол повернув Севілью в гру, але надто пізно. Севільці не встигли відігратися, однак залишили собі шанси на чвертьфінал. Матч-відповідь між Боруссією та Севільєю має відбутися 9 березня.