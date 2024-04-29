Для такої великої країни це мало, – сестри Алексіїви про стан синхронного плавання в Україні

Вже 26 липня стартуватимуть літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі. В артистичному плаванні Україну представлятимуть бронзові призерки минулої Олімпіади-2020 у Токіо сестри Алексіїви.

Дівчата продовжують активно готуватися до Олімпіади-2024. В інтерв'ю вони також розповіли про поточний стан з синхронним плаванням в Україні.

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Синхронному плаванню не вистачає розвитку

Влада зазначила, що в Україні дуже мало пригідних басейнів, оскільки вони мають недостатню глибину.

От ми зараз в Києві тренуємося разом зі стрибунами у воду, так у них глибина 5 м, але такого рівня в Києві один басейн і в Харкові, де зараз під постійними обстрілами тренуються наші дівчатка. Цього замало,

– розповіла плавчиня.

Її сестра Марина додала про можливості покращення стану жіночого синхронного плавання в Україні. Вона відзначила, що потрібно зацікавлювати спортсменок, які завершили активну спортивну діяльність, залишатися в Україні і продовжувати тренувати.

Зараз чимало дівчат, з якими сестри Алексіїви виступали в минулому, успішно працюють тренерами закордоном, адже через високий рівень українського синхронного плавання, у кожній країні можна зустріти наших тренерок і вони тим самим виховують майбутніх конкуренток українців. Також Марина зазначила, що варто відкривати нові школи з синхронного плавання.

У нас в Україні синхронне плавання культивується в Харкові, Києві, Миколаєві, Одесі. Раніше ще в Донецьку, потім в Донецькій області була сильна школа, але зараз вони вимушені були переїхати до Хмельницького і набрали зовсім маленьких діток. Для такої великої країни це мало. Але не дивлячись навіть на це, синхронне плавання України – серед еліти цього виду спорту в світі. І це заслуга наших тренерів,

– підсумувала Марина Алексіїва.

Сестри Алексіїви були нагороджені орденом княгині Ольги III ступеня після здобуття нагороди на Олімпіаді-2020

Іншу частину розмови із сестрами Алексіївими читайте за посиланням.