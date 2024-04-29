Дівчата вже активно готуються до Олімпіади-2024. Влада та Марина Алексіїви розповіли, у якому настрої готуються до Ігор.
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Спортсменки розповіли, що українська збірна отримала лише одну ліцензію на Олімпійські ігри у Париж після чемпіонату світу, адже група не змогла відібратись у столицю Франції.
Наразі сестри проводять свій тренувальний процес у Києві у центрі спорту "Ліко" з першою тренеркою із Харкова Олесею Зайцевою.
"До речі, вона перша представляла Україну в дуеті на Олімпійських іграх-2000 з артистичного плавання. Також нам дуже допомагає і головна тренерка збірної Світлана Саідова, яка приїздить до нас у Київ. Зараз у Харкові морально важко нормально підготуватися до такого важливого старту як Олімпіада", – додала Влада.
Її сестра Марина розповіла, що вдома подовгу немає світла, буває до 19 годин. Все через постійні обстріли та вибухи. Попри це дівчина зауважила, що судді на Іграх-2024 не будуть робити поблажки через те, що в Україні продовжується повномасштабна війна проти Росії.
Тому президент Федерації синхронного плавання України Ігор Лисов і тренерка збірної України Світлана Саідова прийняли рішення, що ми сестри Алексіїви продовжать готуватись до Олімпіади у Києві.
Відзначимо, що перед Олімпійськими іграми у титулованих синхроністок ще три важливі старти – два етапи Кубка світу та Суперфінал.
Іншу частину розмови із сестрами Алексіївими читайте за посилання.
Що відомо про сестер Алексіївих
- "Бронза" у Токіо стала першою для дуету олімпійською нагородою, яку здобули у групі.
- Дівчата є триразовими чемпіонками світу та багаторазовими призерками цих змагань.
- У минулому привезли чимало нагород із чемпіонатів Європи, де здобували золоті медалі.
- Є призерками Європейських ігор-2023.
- Сестри Алексіїви були нагороджені орденом княгині Ольги III ступеня після здобуття нагороди на Олімпіаді-2020.
- Також мають у своєму доробку медаль "За працю і звитягу", отриману після успіхів на Європейських ігор-2023 у Кракові.