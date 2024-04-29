Девушки продолжают активно готовиться к Олимпиаде-2024. В интервью они также рассказали о текущем состоянии с синхронным плаванием в Украине.

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Синхронному плаванию не хватает развития

Влада отметила, что в Украине очень мало пригодных бассейнов, поскольку они имеют недостаточную глубину.

Вот мы сейчас в Киеве тренируемся вместе с прыгунами в воду, так у них глубина 5 м, но такого уровня в Киеве один бассейн и в Харькове, где сейчас под постоянными обстрелами тренируются наши девочки. Этого мало,

– рассказала плавчиха.

Ее сестра Марина добавила о возможности улучшения состояния женского синхронного плавания в Украине. Она отметила, что нужно заинтересовывать спортсменок, которые завершили активную спортивную деятельность, оставаться в Украине и продолжать тренировать.

Сейчас немало девушек, с которыми сестры Алексиивы выступали в прошлом, успешно работают тренерами заграницей, ведь из-за высокого уровня украинского синхронного плавания, в каждой стране можно встретить наших тренеров и они тем самым воспитывают будущих конкуренток украинцев. Также Марина отметила, что стоит открывать новые школы по синхронному плаванию.

У нас в Украине синхронное плавание культивируется в Харькове, Киеве, Николаеве, Одессе. Раньше еще в Донецке, потом в Донецкой области была сильная школа, но сейчас они вынуждены были переехать в Хмельницкий и набрали совсем маленьких деток. Для такой большой страны это мало. Но не смотря даже на это, синхронное плавание Украины – среди элиты этого вида спорта в мире. И это заслуга наших тренеров,

– подытожила Марина Алексиева.

Интересно. Сестры Алексиивы были награждены орденом княгини Ольги III степени после получения награды на Олимпиаде-2020

Остальную часть разговора с сестрами Алексиевыми читайте по ссылке.