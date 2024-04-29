"Судді не зважатимуть на війну в Україні": призерки у Токіо про підготовку до Олімпіади-2024

Вже 26 липня стартуватимуть літні Олімпійські ігри у Парижі. В артистичному плаванні Україну представлятимуть бронзові призерки минулих Ігор-2020 у Токіо сестри Алексіїви.

Дівчата вже активно готуються до Олімпіади-2024. Влада та Марина Алексіїви розповіли, у якому настрої готуються до Ігор.

Оце так Вдруге в історії: збірна України стала чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики

Як призерки Ігор-2020 готуються до поїздки у Париж

Спортсменки розповіли, що українська збірна отримала лише одну ліцензію на Олімпійські ігри у Париж після чемпіонату світу, адже група не змогла відібратись у столицю Франції.

Наразі сестри проводять свій тренувальний процес у Києві у центрі спорту "Ліко" з першою тренеркою із Харкова Олесею Зайцевою.

"До речі, вона перша представляла Україну в дуеті на Олімпійських іграх-2000 з артистичного плавання. Також нам дуже допомагає і головна тренерка збірної Світлана Саідова, яка приїздить до нас у Київ. Зараз у Харкові морально важко нормально підготуватися до такого важливого старту як Олімпіада", – додала Влада.

Її сестра Марина розповіла, що вдома подовгу немає світла, буває до 19 годин. Все через постійні обстріли та вибухи. Попри це дівчина зауважила, що судді на Іграх-2024 не будуть робити поблажки через те, що в Україні продовжується повномасштабна війна проти Росії.

Тому президент Федерації синхронного плавання України Ігор Лисов і тренерка збірної України Світлана Саідова прийняли рішення, що ми сестри Алексіїви продовжать готуватись до Олімпіади у Києві.

Відзначимо, що перед Олімпійськими іграми у титулованих синхроністок ще три важливі старти – два етапи Кубка світу та Суперфінал.

Громадська організація United by Sport продовжує популяризувати розвиток жіночого спорту в Україні та розвіювати стереотипи, які досі існують у суспільстві на цю тему.

Іншу частину розмови із сестрами Алексіївими читайте за посилання.

Що відомо про сестер Алексіївих