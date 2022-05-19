Сестра Ракіцького допомагає українським футболістам працевлаштуватись за кордоном

Сім'я українського захисника Ярослава Ракіцького відреагувала на війну у рідній країні. Футболіст покинув чемпіонат ворожої країни, а його сестра Дар'я допомагає з роботою за кордоном.

Ракіцька: Підтримуйте форму та вірте в себе

Сестра українського футболіста вирішила безпосередньо допомогти українським гравцям, які через війну залишились без роботи та улюбленої справи життя. Дар'я Ракіцька хоче спробувати себе у ролі агента, який спробує влаштувати футболістів у нові команди.

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Для того, щоб отримати допомогу, потрібно написати Дар'ї, яка теж поєднана з футболом. Сестра Ярослава назвала головні проблеми відновлення кар'єри футболістів під час воєнних дій.

Доброго вечора, ми з України. Зараз у багатьох українських футболістів через війну відновлення професійної кар'єри – це невизначеність, спустошення, невідомість і якась втраченість,

– написала Дар'я Ракіцька.

Хто така Дар'я Ракіцька

Дар'я Ракіцька – українська журналістка, яка у 2020 році запустила проєкт про жіночий футбол.

Виступала у Вищій лізі України з жіночого футзалу, грала за київський IMS-НУХТ.

Брала участь у змаганнях з пляжного футболу.

Ярослав Ракіцький покинув чемпіонат Росії

Центральний захисник покинув країну-агресора одразу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Ракіцький розірвав контракт із Зенітом.

У ворожій країні грав із 2019 року. У сезоні-2021/2022 провів 23 матчі, у яких забив 2 голи та зробив 6 асистів.

Після чого "виплив" у харківському Металісті та навіть зіграв за харків'ян у контрольному поєдинку. Однак Металіст не збирався оформляти перехід Ракіцького.

Також Ярослав повернувся у Шахтар, щоб зіграти за "гірників" у благодійних зустрічах.

Віцепрезидент Металіста Євген Красніков впевнений, що Ярослав був би радий виклику зі збірної України. Але на думку колишнього футболіста "синьо-жовтих" Сергія Кравченка, Олександр Петраков не буде ризикувати своєю репутацією, запрошуючи у національну команду Ракіцького.

Захисник вже має у своїй кар'єрі 54 матчі за головну команду країни, у яких забив 4 голи.

Повний текст із публікації

Доброго вечора, ми з України. Зараз у багатьох українських футболістів через війну відновлення професійної кар'єри – це невизначеність, спустошення, невідомість і якась втраченість.

Як кажуть у нас: все мине.

Знайдемо вам клуб, допоможемо, головне, підтримуйте форму та вірте в себе!

Футболісти, напишіть мені на приватні, кому потрібна допомога, хто не в Україні зараз, хто шукає команду.

P.S.: професійний футбол