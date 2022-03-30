Красніков: Ракіцький відіграв тайм за Металіст і виглядав дуже пристойно

Ярослав Ракіцький несподівано зіграв у товариському матчі за Металіст. У футбольному колі одразу почались точитись розмови про потенційний трансфер. Але харківський клуб розвіяв усі ці чутки.

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Віцепрезидент харків'ян Євген Красніков підтвердив інформацію, що захисник тренується з клубом, але підписувати контракт із футболістом Металіст не збирається. Ярослав лише підтримуватиме форму у команді. Наразі українець не знайшов собі новий клуб.

Нагадаємо, що Ракіцький розірвав контракт із російським Зенітом після того, як Росія напала на Україну.

Ракіцький має багато пропозицій з різних чемпіонатів. Він у чудовій формі і зробив вчинок — розірвав контракт з Зенітом і поїхав з Росії, висловивши чітку позицію. Може його викличуть до збірної України. Я вважаю, що у нас немає центрального захисника з такими характеристиками, і він, поза сумнівом, посилить збірну. Ракіцький відіграв тайм за Металіст і виглядав дуже пристойно,

– розповів Красніков.

За словами віцепрезидента Металіста, у розташування команди повинен прибути голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов. Харківський клуб запропонував гравцям української збірної поповнити їх ряди заради ігрової та тренувальної практики.

Відзначимо, що Металіст закінчив першу частину сезону на вершині турнірної таблиці Першої ліги України.