Луческу: Я просто не можу залишити команду в такому хаосі

Наразі невідомо, чи розпочнеться наступний сезон-2022/2023 в Україні, тому такий розвиток подій спонукає футболістів та тренерів команд УПЛ шукати нові клуби для продовження кар'єри. Виключенням стане наставник Динамо Мірча Луческу, який не планує покидати тренерський місток киян.

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"Містер" має серйозні пропозиції, його навіть кликали у Фенербахче. Але Луческу не розглядає жодних питань. Його позиція досить чітка – робота у київському клубі. У 76-річного фахівця є чинна угода з "біло-синіми", яка розрахована до кінця червня 2024 року.

Луческу заявив, що не може покинути команду у такому хаосі. Його відхід із клубу б взагалі ніхто не зрозумів.

Я не можу покинути Динамо у такій ситуації. Ні за що на світі. Це було б ознакою боягузтва. При цьому, я пройшов через все це в футболі. Включаючи війну... Але у мене ще ніколи не було такої ситуації, що я можу грати матчі єврокубків, але при цьому у нас були відсутні б поєдинки чемпіонату. Тепер пора все змінити і рухатися далі. Мені потрібні серйозні ігри щотижня,

– сказав румунський наставник Динамо.

Нагадаємо, що УАФ оголосила про дострокове закінчення усіх футбольних сезонів в Україні. Динамо після першого кола йшло другим, відстаючи від лідера, яким був донецький Шахтар, лише на два очки.

Тренерська кар'єра Луческу в Україні