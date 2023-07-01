Чемпіон світу та Європи: легенда Арсеналу та збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри

Сеск Фабрегас провів останній сезон на низькому рівні, тому вирішив попрощатись із футболом. Хавбек відіграв неймовірну кар'єру, вигравши майже все, крім Ліги чемпіонів.

Відомий іспанський футболіст Сеск Фабрегас останній сезон провів аж у другому дивізіоні чемпіонату Італії за Комо, з яким посів 13 місце.

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Як виявилось, ця кампанія стала останньою в кар'єрі 36-річного півзахисника. На своїй сторінці в інстаграм Фабрега оголосив про завершення футбольної кар'єри. Іспанець подякував всім, хто допомагав йому за 20 років кар'єри.

Із сумом повідомляю, що прийшов час повісити мої бутси на цвях. Я дорожу всіма своїми колишніми клубами. Цю мандрівку я ніколи не забуду. Я ціную поради усіх, хто допомагав мені – моїх партнерів по команді, тренерів, директорів, президентів, власників, фанатів, агента, моєї родини та батьків і сестри. Моїм суперникам я дякую за те, що зробили мене сильнішим. Це вже було варте того. Я вивчив три мови та став мудрішим під час своїх подорожей. Я пережив досвід, до якого навіть не думав, що зможу наблизитися. Люблю кожну хвилину на полі і обіймаю всіх,

– написав Сеск.

Втім із Комо гравець не прощається, адже саме там він почне свою тренерську діяльність. З нового сезону Фабрегас очолить другу команду італійців. До переїзду в Комо Фабрегас пограв за Арсенал, Барселону, Челсі та Монако.

Крім того, півзахисник провів неймовірну кар'єру у збірній Іспанії. забивши 15 голів у 110-ти матчах. Також Сеск у них оформив 33 асисти, що є рекордом в історії "фурії рохи". Разом із командою Фабрегас став чемпіоном світу-2010, а також двічі перемагав на Євро (2008 та 2012).

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Головні досягнення в клубній кар'єрі Сеска: