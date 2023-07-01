Відомий іспанський футболіст Сеск Фабрегас останній сезон провів аж у другому дивізіоні чемпіонату Італії за Комо, з яким посів 13 місце.
До теми Все закінчиться значно раніше: УЄФА вніс певні корективи у формат розіграшу Суперкубка Європи
Як виявилось, ця кампанія стала останньою в кар'єрі 36-річного півзахисника. На своїй сторінці в інстаграм Фабрега оголосив про завершення футбольної кар'єри. Іспанець подякував всім, хто допомагав йому за 20 років кар'єри.
Із сумом повідомляю, що прийшов час повісити мої бутси на цвях. Я дорожу всіма своїми колишніми клубами. Цю мандрівку я ніколи не забуду. Я ціную поради усіх, хто допомагав мені – моїх партнерів по команді, тренерів, директорів, президентів, власників, фанатів, агента, моєї родини та батьків і сестри. Моїм суперникам я дякую за те, що зробили мене сильнішим. Це вже було варте того. Я вивчив три мови та став мудрішим під час своїх подорожей. Я пережив досвід, до якого навіть не думав, що зможу наблизитися. Люблю кожну хвилину на полі і обіймаю всіх,
– написав Сеск.
Втім із Комо гравець не прощається, адже саме там він почне свою тренерську діяльність. З нового сезону Фабрегас очолить другу команду італійців. До переїзду в Комо Фабрегас пограв за Арсенал, Барселону, Челсі та Монако.
Крім того, півзахисник провів неймовірну кар'єру у збірній Іспанії. забивши 15 голів у 110-ти матчах. Також Сеск у них оформив 33 асисти, що є рекордом в історії "фурії рохи". Разом із командою Фабрегас став чемпіоном світу-2010, а також двічі перемагав на Євро (2008 та 2012).
Читайте також Мессі очолює футбольну естетику: відео топ-10 голів Ліги чемпіонів 2022-2023
Головні досягнення в клубній кар'єрі Сеска:
- переможець Ліги Європи-2019 (Челсі)
- володар Суперкубка УЄФА-2011 (Барселона)
- фіналіст Ліги чемпіонів-2006 (Арсенал)
- переможець Клубного чемпіонату світу-2011 (Барселона)
- чемпіон Іспанії-2013 (Барселона)
- володар Кубка Англії у 2005 та 2018 роках (Арсенал та Челсі відповідно)
- володар Кубка Іспанії-2012 (Барселона)
- володар Суперкубка Іспанії у 2011 та 2013 роках (Барселона(
- володар Суперкубка Англії-2004 (Арсенал)
- друге місце в історії АПЛ за кількістю асистів (111)
- володар премії Golden Boy-2006