Наступний 18-й тур УПЛ буде присвячений усім футбольним фанам, які поклала своє життя за свободу України. УПЛ разом із благодійним фондом "Трибуна Героїв" створюють всеукраїнську гуманітарну акцію на підтримку родин загиблих футбольних уболівальників.

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Віддадуть шану загиблим футбольним фанатам

В Українській Прем'єр-лізі наголосили, що жоден клуб, футболіст, хтось із персоналу команд чи журналіст ніколи не забуває та вшановує пам'ять полеглих героїв України, які до війни активно підтримували улюблену команду з фанатського сектора.

А після 24 лютого 2022 року змінили свій клубний шарф та трибуну стадіону на зброю у руках та передову. А скільки футбольних уболівальників тримає оборону України ще від 2014 року? Навіть складно перерахувати їх кількість.

Наша футбольна родина завжди поруч, щоб втішити та полегшити біль втрати рідним полеглих Героїв. Саме тому УПЛ започатковує нову традицію — проведення "Туру пам’яті", в рамках якого заплановано масштабний збір коштів, церемонії вшанування полеглих Героїв та відвідини матчів сім’ями загиблих воїнів. Першим "Туром пам’яті" буде 18-й тур VBET Ліги,

– йдеться на офіційному сайті УПЛ.

Усі матчі того туру розпочнуться з хвилини мовчання. Кожен небайдужий зможе допомогти сім'ям загиблих уболівальників у рамках збору під час 18-го туру VBET Ліги.

Відзначимо, що такі "Тури пам'яті" заплановані не лише в Україні. З часом такі благодійні заходи будуть відбуватись в інших європейських чемпіонатах.

Усі матчі 18 туру УПЛ

17 березня

Металіст – Олександрія (13:00)

18 березня

Ворскла – Металіст 1925 (13:00)

Динамо – Зоря (14:00)

ФК Львів – Кривбас (14:00)

НК Верес – СК Дніпро-1 (15:00)

19 березня

Інгулець – Чорноморець (13:00)

Колос – Минай (14:00)

Шахтар – Рух (15:00)

Нагадаємо! Лідером УПЛ до 18-го туру є донецький Шахтар, який випереджає Дніпро-1, який за підсумками першого кола був лідером, на 3 бали. Третьою йде Зоря.