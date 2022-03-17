"Серцем з Україною": легіонер Шахтаря надіслав допомогу українській армії
Джерело:інстаграм Віктора Корнієнка
Футболісти донецького Шахтаря активно допомагають українським захисникам, які тримають оборону у боротьбі проти російської орди. Цього разу волонтером виступив легіонер "гірників" Марлон.
Корнієнко: Наші сім’ї об’єдналися
На своїй сторінці в інстаграмі захисник Шахтаря Віктор Корнієнко повідомив про допомогу від партнера по команді Марлона. Легіонер "гірників" надіслав допомогу в Україну.
До теми Справжній патріот: захисник Шахтаря продовжує активно допомагати армії у боротьбі з рашистами
23-річний футболіст подякував бразильцю за потрібні речі та продукти.
Сьогодні наші сім’ї об’єдналися. Сім’я Марлона допомогла нашій Україні, нашим хлопцям з тероборони! Всі хто потребував допомоги сьогодні, були забезпечені всім потрібним! Дякуємо Марлону, що серцем з Україною,
– написав Корнієнко.
Допомога від Марлона / Фото з інстаграму Корнієнка
Нагадаємо, що Марлон перейшов у Шахтар у липні 2021 року. За команду встиг зіграти 22 матчі, але не відзначався результативними діями.
- Слід відзначити активну патріотичну позицію Віктора, який не побоявся війни, та залишився у рідній Україні. Фланговий оборонець донеччан волонтерить та допомагає українській армії.
- Також доєднався до волонтерства інший захисник Шахтаря Валерій Бондар зі своєю дружиною.