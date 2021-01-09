Український півзахисник Руслан Маліновський знову розпочав матч за Аталанту в запасі. Але він допоміг команді розгромити суперника, вийшовши на заміну.

Аталанта проводила матч чемпіонату Італії проти Беневенто на виїзді. У підсумку фінальний свисток зафіксував рахунок 1:4.

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Маліновський в цьому матчі вийшов на поле на 63-й хвилині, замінивши Пессіну. на той час на табло була нічия 1:1.

Після цього Аталанта забила ще двічі. А на 86-й хвилині українець віддав результативний пас на Муріеля, який і забив четвертий гол, встановивши остаточний результат матчі.

Відзначимо, що разом з матчем проти Беневенто, Маліновський останні чотири рази розпочинав гру в запасі. І виходив на поле лише на заміну. Востаннє у стартовому складі "бергамасків" українець був ще 20 грудня у грі проти Роми.

Відеоогляд матчу Беневенто – Аталанта