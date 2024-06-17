Кінець європейської кар'єри: зірковий Серхіо Рамос залишив Севілью

Іспанська Севілья оголосила про відхід Серхіо Рамоса. 38-річний захисник залишив клуб на правах вільного агента.

Легендарний іспанський футболіст Серхіо Рамос, який минулий сезон провів у Севільї, залишив клуб. 38-річний захисник отримав статус вільного агента.

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Серхіо Рамос залишив Севілью

Андалуський клуб офіційно повідомив, що Серхіо Рамос вирішив не продовжувати контракт, тож він продовжить кар'єру в іншій команді.

Ймовірно, наступним місцем продовження карʼєри Рамоса стане Саудівська Аравія або МЛС, перехід куди 38-річний іспанець розглядав минулого літа. Серед інших варіантів – чемпіонат Японії та Туреччини.

Хто такий Серхіо Рамос