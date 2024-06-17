Кінець європейської кар'єри: зірковий Серхіо Рамос залишив Севілью
17 червня 2024, 17:03Читать новость на русском
Джерело:ФК Севілья
Іспанська Севілья оголосила про відхід Серхіо Рамоса. 38-річний захисник залишив клуб на правах вільного агента.
Легендарний іспанський футболіст Серхіо Рамос, який минулий сезон провів у Севільї, залишив клуб. 38-річний захисник отримав статус вільного агента.
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Серхіо Рамос залишив Севілью
Андалуський клуб офіційно повідомив, що Серхіо Рамос вирішив не продовжувати контракт, тож він продовжить кар'єру в іншій команді.
Ймовірно, наступним місцем продовження карʼєри Рамоса стане Саудівська Аравія або МЛС, перехід куди 38-річний іспанець розглядав минулого літа. Серед інших варіантів – чемпіонат Японії та Туреччини.
Хто такий Серхіо Рамос
- Серхіо Рамос – легенда іспанського та світового футболу. Чотириразовий переможець Ліги чемпіонів у складі мадридського Реала
- Провів 180 матчів за національну збірну Іспанії, у складі якої виграв Євро-2008, чемпіонат світу 2010 та Євро-2012.
- Минулого літа залишив французький ПСЖ і повернувся до рідної Севільї. У сезоні-2023/24 захисник провів 37 матчів за свій клуб, забив 7 м'ячів та віддав 1 гольову передачу.
- За свою кар'єру зіграв у 816 поєдинках, в яких 117 разів відзначився голом та записав на свій рахунок 42 асисти. Окрім Севільї, він також грав за Реал Мадрид та ПСЖ.