Кінець європейської кар'єри: зірковий Серхіо Рамос залишив Севілью

17 червня 2024, 17:03
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Джерело:

ФК Севілья

Іспанська Севілья оголосила про відхід Серхіо Рамоса. 38-річний захисник залишив клуб на правах вільного агента.

Легендарний іспанський футболіст Серхіо Рамос, який минулий сезон провів у Севільї, залишив клуб. 38-річний захисник отримав статус вільного агента.

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Серхіо Рамос залишив Севілью

Андалуський клуб офіційно повідомив, що Серхіо Рамос вирішив не продовжувати контракт, тож він продовжить кар'єру в іншій команді.

Ймовірно, наступним місцем продовження карʼєри Рамоса стане Саудівська Аравія або МЛС, перехід куди 38-річний іспанець розглядав минулого літа. Серед інших варіантів – чемпіонат Японії та Туреччини.

Хто такий Серхіо Рамос

  • Серхіо Рамос – легенда іспанського та світового футболу. Чотириразовий переможець Ліги чемпіонів у складі мадридського Реала
  • Провів 180 матчів за національну збірну Іспанії, у складі якої виграв Євро-2008, чемпіонат світу 2010 та Євро-2012.
  • Минулого літа залишив французький ПСЖ і повернувся до рідної Севільї. У сезоні-2023/24 захисник провів 37 матчів за свій клуб, забив 7 м'ячів та віддав 1 гольову передачу.
  • За свою кар'єру зіграв у 816 поєдинках, в яких 117 разів відзначився голом та записав на свій рахунок 42 асисти. Окрім Севільї, він також грав за Реал Мадрид та ПСЖ.
Автор: Денис Шаховець