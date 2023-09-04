Севілья оголосила про підписання Серхіо Рамоса. Маститий центрбек не повівся на кошти Саудівської Аравії.

Варте уваги Сам собі винен: провідний клуб Європи відмовився від трансферу гравця, оскільки той грає у Росії

Досвід не завадить

Легендарний захисник повернувся додому. Серхіо Рамос після відходу з ПСЖ офіційно став гравцем Севільї, з якою узгодив контракт на один рік із можливістю його пролонгування ще на один сезон. Варто відзначити, що іспанський центрбек міг опинитись у Саудівській Аравії, а саме у Аль-Іттіхаді (де виступають Карім Бензема, Н'Ґоло Канте, Жота, Фабінью), котрий активно цікавився Рамосом.

Та от великі суми Близького Сходу не змогли відкупити Серхіо. Ба більше, дружина футболіста також вплинула на його вибір, оскільки не була готова переїжджати до арабської країни. Сам ж Рамос плекав надії завершити свою кар'єру у Севільї,проте спершу керівництво клубу виступали проти такої ідеї, але тепер усі зірки ідеально зійшлися.

Серхіо Рамос / інстаграм Севільї

Цікаво. "Нервіонці", які підписали Серхіо Рамоса задарма у ролі вільного агента, ще й зможуть заявити його на груповий етап Ліги чемпіонів. Діло в тому, що захисник – вихованець клубу, тому іспанський колектив й отримав таку нагоду.

Предсталення Рамоса:

Нагадаємо, що Серхіо Рамос виступав у Севільї з 2003-го по 2005-ий рік. Якщо конкретніше, то Серхіо провів за "рохобланкос" 39 матчів, у яких забив два голи. Саме хороші виступи у стані "нервіонців" і допомогли центрбеку опинитися у Реалі, а згодом у ПСЖ та стати зіркою світового футболу, вигравши чимало титулів, серед яких і Ліга чемпіонів.