Серхіо Агуеро став гравцем Барселони

Каталонська Барселона підсилила свій склад аргентинським нападником Серхіо Агуеро. Агуеро перейшов у Барселону з англійського Манчестер Сіті.
Барселона повісила цінник на Агуеро
Аргентинець офіційно підписав з каталонцями контракт терміном на два роки – до літа 2023-го. Контракт набуде чинності 1 липня.
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В угоді Агуеро з Барселоною прописана сума відступних у розмірі 100 мільйонів євро.
Агуеро покидає Манчестер Сіті на правах вільного агента після 10 років в англійському клубі.
- Про те, що Агуеро покине "містян", стало відомо наприкінці березня. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю.
- Аргентинський форвард перейшов у Манчестер Сіті влітку 2011 року з мадридського Атлетіко.
- З "містянами" Агуеро 5 разів виграв АПЛ, шість разів – Кубок англійської ліги, тричі він підіймав над головою Суперкубок Англії і один раз вигравав Кубок Англії.
- Агуеро став найкращим бомбардиром в історії Манчестер Сіті у 2017 році, зумівши перевершити рекорд Еріка Брука, який тримався 78 років.