Легенда Манчестер Сіті аргентинець Серхіо Агеро покине англійський клуб за підсумками сезону-2020/2021. Нападник покине "містян" як вільний агент.

Манчестер Сіті повідомив про відхід Агуеро з клубу в кінці сезону. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

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Контракт 32-річного аргентинця чинний до 30 червня 2021 року. Наразі не відомо, де продовжить кар'єру Агуеро.

10 сезонів великих досягнень

Агуеро прокоментував відхід з Манчестер Сіті у твітері. Аргентинець написав, що гордий за 10 сезонів, які він провів у Манчестер Сіті.

У наші часи такий термін в одному клубі для професійного футболіста – це незвично. 10 сезонів великих досягнень. За цей час я зміг стати найкращим бомбардиром клубу в історії і відчути непорушний зв'язок з усіма, хто любить Ман Сіті. Ці люди – назавжди у моєму серці,

– написав Серхіо.

Агуеро додав, що приєднався до "містян", коли в клубі тривала перебудова. З того часу, за словами гравця, Манчестер Сіті увійшов до числа найбільших клубів світу.

"Завдяки допомозі власників і вкладу багатьох гравців ми змогли завоювати собі місце серед найбільших клубів світу. Тепер завдання підтримувати цей рівень буде лежати на плечах інших гравців", – зазначив нападник.

Аргентинець обіцяє чесно відпрацювати контракт, який у нього залишився.

А потім почнеться новий етап з новими викликами, і я готовий зіткнутися з ними з колишньою пристрастю і повним професіоналізмом, які я завжди докладав, щоб продовжувати виступати на найвищому рівні,

– резюмував футболіст.

Статистика Агуеро

Аргентинський форвард перейшов у Манчестер Сіті влітку 2011 року з мадридського Атлетіко.

З "містянами" Агуеро 4 рази виграв АПЛ, п'ять разів – Кубок англійської ліги, тричі він підіймав над головою Суперкубок Англії і один раз вигравав Кубок Англії.

Агуеро став найкращим бомбардиром в історії Манчестер Сіті у 2017 році, зумівши перевершити рекорд Еріка Брука, який тримався 78 років.

На рахунку аргентинця 257 голів у 384 матчах у всіх турнірах.



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