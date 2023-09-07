Втричі менше: у скільки обійшовся трансфер Сидорчука з Динамо у Вестерло

Вже колишній капітан київського Динамо Сергій Сидорчук перейшов в бельгійський Вестерло. Однак перехід досвідченого півзахисника обійшовся бельгійському клубу не так і дорого.

Сергій Сидорчук перейшов з Динамо у Вестерло в останній день трансферного вікна в Бельгії. Цей трансфер був дещо неочікуваний, адже Сидорчук був капітаном команди та одним із лідерів клубу, в якому провів понад 10 років.

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Ні Динамо, ні Вестерло не розкривали даних про те, в скільки обійшовся трансфер гравця. Натомість портал Transfermarkt, який спеціалізується саме на оцінці гравців та сумах трансферів, в профілі Сидорчука вказав, що бельгійський клуб заплатив за перехід 1,5 мільйона євро.

Однак, за даними ТаТоТаке, базова сума без бонусів, яку бельгійці заплатили Динамо за Сидорчука втричі менше – 500 тисяч євро.

При цьому на Transfermarkt згодом оновили інформацію про суму трансферу Сидорчука. Тепер там вказано 700 тисяч євро.