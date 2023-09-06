Допомагає наближувати перемогу України у війні: ультрас Динамо чутливо попрощався із капітаном

Київське Динамо попрощалось із багаторічним капітаном команди Сергієм Сидорчуком. Найпалкіші уболівальники киян зворушливо попрощались із футболістом.

Сергій Сидорчук продовжить свою кар'єру у Бельгії, де підписав контракт із Вестерло до 30 червня 2026 року. Це буде лише третій клуб у кар'єрі опорника. Цей трансфер футболіста із теплом зустрів ультрас київського клубу.

До теми "Здійснилась мрія простого хлопця із Запоріжжя": Сидорчук зворушливо попрощався із Динамо

Ультрас Динамо: Сергій всебічно допомагає представникам біло-синього руху на фронті

Футболіст виступав у структурі Динамо з 2013-го року. У київському клубі Сидорчук пройшов шлях із гравця Динамо-2 до капітана першої команди "біло-синіх". Капітанську пов'язку Сергій отримав ще у 2017-му, коли перетворився у лідера команди.

Уболівальники киян зізнались, що за ці роки Сидорчук став близькою людиною для них, який простягнув руку допомоги у найскладніші часи. Футболіст неодноразово допомагав представникам ультрасу українського гранда, які служать на передовій.

Фанати не сказали Сергію "до побачення", а "до зустрічі". Адже Сидорчуку завжди будуть раді у Києві, хоча він і є вихованцем запорізького Металурга.

Для фанатів Сергій є по-справжньому близькою людиною, яка завжди готова йти на діалог і допомогти в скрутні часи. В найскладніший час для нашої країни Сергій всебічно допомагає представникам біло-синього руху на фронті і всьому українському війську. Щиро дякуємо за все, капітане! Бажаємо подальших успіхів в кар'єрі і завжди будемо раді бачити в Києві. До зустрічі,

– написали уболівальники "біло-синіх".

До переходу Сидорчук встиг провести у футболці Динамо ще 7 матчів у сезоні-2023/2024, у яких відзначився голом і асистом. Із Сергієм із клубу йде ціла епоха.

"ТаТоТаке" повідомило, хто буде новим капітаном Динамо. Ним точно не стане Андрія Ярмоленко, який стане віцекапітаном. Натомість капітанську пов'язку з гордістю носитиме півзахисник Віталій Буяльський , який цього сповна заслужив.

Наразі Сидорчук готується у розташуванні збірної України до вересневих матчів відбору на Євро-2024 проти Англії та Італії.

Динамівське серце Сергія Сидорчука