Багаторічний капітан Динамо Сергій Сидорчук покинув столичний клуб та підписав контракт з бельгійським Вестерло. Після відходу Сидорчука виникла необхідність в призначенні нового капітана.

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За повідомленням ТаТоТаке, капітанську пов'язку отримає Віталій Буяльський. Найдосвідченіший гравець Динамо Андрій Ярмоленко стане одним із віцекапітанів "біло-синіх".

Буяльський заслужив пов'язку

Віталій Буяльський перебуває в структурі Динамо з 2010 року. За основну команду дебютував 26 травня 2013 року. Лише сезон 2013/14 Буяльський провів в оренді в ужгородській Говерлі.

Віталій давно став одним із лідерів команди. Загалом на рахунку хавбека вже 299 матчів у біло-синій футболці, 65 голів та 50 асистів.

Разом з киянами Буяльський здобув 3 чемпіонські титули (2014/15, 2015/16, 2020/21), тричі вигравав Кубок України (2014/15, 2019/20, 2020/21), а також 4 рази вигравав Суперкубок України (2016, 2018, 2019, 2020).

Нагадаємо, що Віталій Буяльський отримав виклик у національну збірну України. Команда Сергія Реброва в рамках відбору Євро-2024 9 вересня зіграє проти Англії, а 12 вересня з італійцями.