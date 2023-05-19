ЗМІ розсекретили тренерський штаб Реброва у збірній України: коли УАФ офіційно презентує тренера

19 травня 2023, 13:14
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Джерело:

"ТаТоТаке"

Епопея із призначенням Сергія Реброва до керма збірної України потрохи йде до хепі-енду. Українські ЗМІ проливають світло на нові деталі майбутнього призначення.

18 травня авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Сергій Ребров підписав контракт зі збірною України. Начебто найближчим часом УАФ офіційно оголосить про призначення 48-річного спеціаліста на посаду нового головного тренера головної команди країни.

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Автор: Софія Кулай