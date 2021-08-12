Виконую контракт з Аль-Айном, – Ребров заявив, що не може очолити збірну України

Збірна України з футболу досі не знайшла наступника Андрія Шевченка, який покинув команду 1 серпня. Схоже, що "синьо-жовтих" не зможе очолити Сергій Ребров.

Ребров: Я виконую свій контракт

У ЗМІ називали Реброва головним претендентом на тренерське крісло збірної України. Та українець тільки влітку підписав контракт з Аль-Айном і, схоже, клуб не хоче розривати угоду з Ребровим.

До слова Маркевич не очолить збірну України

Ребров заявив, що не може очолити збірну України, адже пов'язаний контрактом з Аль-Айном. Разом з тим, фахівець не відмовився б від тренерського крісла у збірній.

Був би, безумовно, радий, якби взяв на себе завдання тренувати збірну своєї країни. Але я зараз тут, я виконую свій контракт. Якщо клуб вирішить, що я повинен піти, безсумнівно, я прийму роботу головного тренера збірної України,

– сказав Ребров.

Що відомо про зміну тренера у збірній України

Андрій Шевченко 1 серпня оголосив, що покидає команду після 5 років роботи у збірній. Він повідомив про закінчення контракту з Українською асоціацією футболу.

У ЗМІ називали ряд кандидатур на заміну Шевченку. Окрім Реброва, йшлося про Мирона Маркевича та Олександра Петракова.

Також повідомлялося, що свої послуги збірній України пропонували Паулу Фонсека, Джанні Де Б'язі та Юрген Клінсман. Однак в УАФ хочуть, щоб збірну очолив тільки українець.

УАФ мала оголосити нового тренера ще 9 серпня. Спершу рішення перенесли на 12 серпня, а згодом – на 17-е.