Виконую контракт з Аль-Айном, – Ребров заявив, що не може очолити збірну України
Джерело:пресслужба Аль-Айна
Збірна України з футболу досі не знайшла наступника Андрія Шевченка, який покинув команду 1 серпня. Схоже, що "синьо-жовтих" не зможе очолити Сергій Ребров.
Ребров: Я виконую свій контракт
У ЗМІ називали Реброва головним претендентом на тренерське крісло збірної України. Та українець тільки влітку підписав контракт з Аль-Айном і, схоже, клуб не хоче розривати угоду з Ребровим.
До слова Маркевич не очолить збірну України
Ребров заявив, що не може очолити збірну України, адже пов'язаний контрактом з Аль-Айном. Разом з тим, фахівець не відмовився б від тренерського крісла у збірній.
Був би, безумовно, радий, якби взяв на себе завдання тренувати збірну своєї країни. Але я зараз тут, я виконую свій контракт. Якщо клуб вирішить, що я повинен піти, безсумнівно, я прийму роботу головного тренера збірної України,
– сказав Ребров.
Що відомо про зміну тренера у збірній України
- Андрій Шевченко 1 серпня оголосив, що покидає команду після 5 років роботи у збірній. Він повідомив про закінчення контракту з Українською асоціацією футболу.
- У ЗМІ називали ряд кандидатур на заміну Шевченку. Окрім Реброва, йшлося про Мирона Маркевича та Олександра Петракова.
- Також повідомлялося, що свої послуги збірній України пропонували Паулу Фонсека, Джанні Де Б'язі та Юрген Клінсман. Однак в УАФ хочуть, щоб збірну очолив тільки українець.
- УАФ мала оголосити нового тренера ще 9 серпня. Спершу рішення перенесли на 12 серпня, а згодом – на 17-е.