Взагалі не бачив гру Коноплянки: Ребров прокоментував виклик до збірної зіркового вінгера

26 березня національна команда України проведе перший поєдинок відбору до чемпіонату Європи-2024. Керувати діями "синьо-жовтих" буде виконуючий обов'язки головного тренера Руслан Ротань.

Головний претендент на посаду наставника збірної України Сергій Ребров продовжує працювати в Аль-Айні. 48-річний фахівець не брав участь у формуванні списку гравців на матч проти Англії.

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Ребров: Я не збираюся аналізувати вибір головного тренера збірної України

Найбільше питань у вболівальників викликала поява у списку Євгена Коноплянки, який показує далеко не найкращу гру у польській Краковії. Сергій Ребров став на захист в.о. головного тренера збірної України, підкресливши, що Ротаню краще відомий функціональний стан Коноплянки.

Я взагалі не бачив гру Коноплянки в останні роки. Але я вважаю, що якщо тренер викликає якогось футболіста в збірну, то він робить, відштовхуючись від якихось якостей цього виконавця, а не просто через якусь свою віру в нього. Вважаю, що в збірну необхідно викликати лише тих футболістів, показники яких проаналізовано. За даними того ж InStat. Важливо розуміти, який зараз функціональний стан футболіста, як він допоможе команді в цій конкретній грі, чи є у нього необхідний рівень технічної майстерності,

– сказав Ребров.

Очевидно, що Ротань не узгоджував з Ребровим кандидатуру Коноплянки, викликавши свого колишнього одноклубника під свою відповідальність.

"У мене немає інформації про нинішній тонус Коноплянки, про те, який у нього пробіг, яка інтенсивність його дій. А ці дані дуже важливі! Бо, в моєму розумінні, гра зі збірною Англія буде достатньою енерговитратною. І кожен футболіст повинен бути готовий виконувати в цьому матчі певний обсяг роботи. Тому, коли викликали Коноплянку, то, значить, він готовий виконувати цей обсяг роботи.

Але я не збираюся аналізувати вибір головного тренера збірної України. Я тільки озвучую своє бачення за списком футболістів на один конкретний матч", – резюмував Ребров.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що Ребров консультував Ротаня з приводу списку гравців на матч проти Англії. Втім, на практиці цього не відбулося.