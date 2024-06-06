"Зміни точно будуть": Ребров – про склад збірної України на матч проти Польщі

Головний тренер збірної України Сергій Ребров на передматчевій пресконференції відповів на запитання журналіста щодо складу команди. 7 червня "синьо-жовті" проведуть спаринг проти Польщі.

У п'ятницю, 7 червня, збірна України з футболу проведе товариський матч проти національної команди Польщі в межах підготовки до чемпіонату Європи 2024. У переддень поєдинку відбулася традиційна пресконференція головного тренера.

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Ребров пообіцяв зміни в стартовому складі збірної України

Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров повідомив, що стартовий склад команди у товариському матчі проти Польщі відрізнятиметься від того, що був у попередній грі з Німеччиною (0:0).

Зміни точно будуть. У нас є три гри. Я задоволений, що в нас є достатньо ігор, щоб перевірити всіх кандидатів. Завтра точно зміни будуть,

– сказав Ребров.

Додамо, що після поєдинку з Німеччиною у розсташування збірної України прибув голкіпер Реала Андрій Лунін, якому Сергій Ребров надав можливість відсвяткувати з "вершковими" перемогу в Лізі чемпіонів.

Товариський матч Польща – Україна відбудеться на "Національному стадіоні" у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Євро-2024 пройде з 14 червня по 14 липня у десяти містах Німеччини. Збірна України на груповому раунді зіграє в одному квартеті з Бельгією, Словаччиною та Румунією, а Польщі в квартеті протистоятимуть Нідерланди, Австрія та Франція.