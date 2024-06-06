У п'ятницю, 7 червня, збірна України з футболу проведе товариський матч проти національної команди Польщі в межах підготовки до чемпіонату Європи 2024. У переддень поєдинку відбулася традиційна пресконференція головного тренера.
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Ребров пообіцяв зміни в стартовому складі збірної України
Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров повідомив, що стартовий склад команди у товариському матчі проти Польщі відрізнятиметься від того, що був у попередній грі з Німеччиною (0:0).
Зміни точно будуть. У нас є три гри. Я задоволений, що в нас є достатньо ігор, щоб перевірити всіх кандидатів. Завтра точно зміни будуть,
– сказав Ребров.
Додамо, що після поєдинку з Німеччиною у розсташування збірної України прибув голкіпер Реала Андрій Лунін, якому Сергій Ребров надав можливість відсвяткувати з "вершковими" перемогу в Лізі чемпіонів.
Євро-2024 пройде з 14 червня по 14 липня у десяти містах Німеччини. Збірна України на груповому раунді зіграє в одному квартеті з Бельгією, Словаччиною та Румунією, а Польщі в квартеті протистоятимуть Нідерланди, Австрія та Франція.