Контрольний спаринг Польща – Україна відбудеться у польському місті Варшава. Стартовий свисток головного арбітра матчу англійця Ендрю Медлі пролунає о 21:45 (за київським часом), повідомляє 24 Канал.

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Хто покаже матч Польща – Україна

У підопічних Сергія Реброва точно буде підтримка на трибунах Національного стадіону. Українські уболівальники зможуть повболівати за улюблену збірну біля своїх екранів. Транслятором товариського матчу традиційно буде медіасервіс MEGOGO. Зустріч буде доступним на каналі "Megogo Футбол 1", який входить до пакета "Максимальний".

Також українські фанати зможуть переглянути матч Польща – Україна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів.

Зверніть увагу! Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію контрольного матчу Польща – Україна. Також буде опублікований огляд поєдинку та післяматчеві коментарі представників обох національних команд.

Це буде ювілейна 10-та лобова зустріч Польщі та України. У 4-х поєдинках перемогу святкували поляки. Натомість українська команда здобувала звитягу у 3-х матчах. Ще 2 гри зводились до мирових.

До слова, 3 червня Україна зіграла свій перший товариський матч, у якому розписала нульову нічию із Німеччиною.

Відзначимо, що обидві збірні готуються до Євро-2024, який вже 14 червня стартує у Німеччині. Польща потрапила у групу "D", де зіграє проти Нідерландів, Австрії та Франції. Україна ж протистоятиме Румунії, Словаччині та Бельгії у квартеті "Е".