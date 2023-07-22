Именно это уже не в первый раз делает главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Наставник "сине-желтых" и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко посетили раненых военных в одном из киевских госпиталей.

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Вдохновляющие встречи

Пришли представители украинского футбола не с пустыми руками. Ребров и Костюченко передали больнице медицинское оборудование, которое помогает врачам в спасении жизней защитников Украины, а военным в их восстановлении.



Костюченко и Ребров приехали навестить раненых военных / Фото УАФ

Тренер национальной команды пришел в больницу еще с личными подарками. Все раненые военные получили из рук Сергея Станиславовича мячи с его автографом и экипировку сборной Украины по футболу.



Сергей Ребров посетил госпиталь / Фото УАФ

Подобные встречи с легендами футбола очень вдохновляют наших военных, среди которых много футбольных фанатов.

От имени всех военных УАФ и Сергея Реброва поблагодарил руководитель отделения Сергей Сапа

Мы очень благодарны за такие визиты. Приятно столкнуться с работой мощной команды УАФ. Для воинов очень важна психологическая поддержка. С нашей же, медицинской стороны помощь героям оказывается в полном объеме, и я очень надеюсь, что все у них будет хорошо,

– сказал Сапа.



Ребров приехал в киевский госпиталь / Фото УАФ

Сергей Ребров подчеркнул, что для всех очень важно быть бок о бок с военными, которые отвоевывают временные оккупированные земли. Тренер "сине-желтых" признался, что много времени выделяет на общение с воинами, которые напоминают Реброву матчи с его участием.

Я всегда говорю, что именно они – герои, и для меня честь – посещать их. Я всегда расспрашиваю бойцов, где и как произошло ранение, как идет выздоровление. Это действительно важно для меня, ведь каждый парень, который сейчас находится здесь – настоящий герой. А мы, каждый на своем месте, должны делать все для Украины, для победы,

– заявил Ребров.



Ребров поддержал воинов / Фото УАФ

Отметим, что именно Сергей Ребров был инициатором сбора средств для Украины среди украинских футболистов, играющих за границей. Об этом еще в начале полномасштабной войны в интервью заявлял Руслан Малиновский.

Также в УАФ рассказали о тренировках и матчах на искусственном поле НТЦ имени Виктора Банникова, в которых все желающие защитники, проходящие реабилитацию, могут участвовать.