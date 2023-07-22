33-річний атакувальний півзахисник приміряє футболку румунського ЧФР із Клуж-Напоки. Футбольний інсайдер повідомив, що сторони укладуть контракт на 2 роки.

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Знову гратиме поблизу українського кордону

Багато хто сватав Коноплянку у португальський чемпіонат, але Євген вибрав зовсім інший напрямок продовження професійної кар'єри.

Новий клуб українського футболіста у минулому сезоні став третім. У новому-2023/2024 ЧФР лідирує у таблиці після двох зіграних матчів, набравши максимальні 6 очок.

Останнім клубом Коно була польська Краковія, з якою українець став 7-м за підсумками сезону-2022/2023 в Екстраклясі. Клуб колишнього футболіста збірної України набрав 46 балів у 34-х турах та не зміг кваліфікуватись у єврокубки на наступний сезон.

У футболці польського клубу встиг провести 38 зустрічей – 4 голи та 2 асисти.

Кар'єра Коноплянки йде до свого логічного закінчення