Сергій Ребров покидає Аль-Айн

27 травня 2023, 22:10
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Джерело:

твітер Аль-Айна

Аль-Айн не зумів гучно грюкнути дверима у сезоні-2022/2023. Клуб Сергія Реброва поступився Аль-Шарджа у фіналі Кубка Етісалат (1:2).

Усі голи команди забили у першому таймі – 1:2 на користь Аль-Шарджі. У другій частині матчу команді Сергія Реброва не вдалось бодай зрівняти рахунок. Фінальний свисток зафіксував перемогу суперника Аль-Айна.

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Автор: Софія Кулай