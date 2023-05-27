Сергій Ребров покидає Аль-Айн

Усі голи команди забили у першому таймі – 1:2 на користь Аль-Шарджі. У другій частині матчу команді Сергія Реброва не вдалось бодай зрівняти рахунок. Фінальний свисток зафіксував перемогу суперника Аль-Айна.

До теми Тепер чекаємо у збірній України: Сергій Ребров програв з Аль-Айном третій фінал за рік

Ребров: Останні два роки я провів у цій чудовій команді

На післяматчевій пресконференції Сергій Ребров повідомив про свій відхід із Аль-Айна. Український наставник хотів закінчити свою кар'єру у клубі ОАЕ з трофеєм, але не сталось, як цього хотів Ребров.

Сьогоднішній матч – мій останній із Аль-Айном. Я сподівався завершити кар'єру в Аль-Айні, вигравши Кубок ліги ОАЕ. Я дякую співробітникам клубу та вболівальникам, які підтримували команду протягом двох сезонів. Останні два роки я провів у цій чудовій команді. Ми боролися у чемпіонаті, і нам не вдалося підготуватися до сьогоднішнього матчу. Матч був дуже напруженим, але ми програли, попри наші зусилля та прогрес,

– сказав вже колишній наставник Аль-Айна.

Одразу після цього Аль-Айн повідомив ім'я нового головного тренера. Наступником Сергія Станіславовича став колишній тренер нідерландського Аякса Алфред Схройдер. Раніше цей наставник працював не лише в Аяксі, а й у Брюгге, також був асистентом головного тренера у Барселоні, Хоффенхаймі Твенте та Вітессі.

До слова. У своєму останньому сезоні в ОАЕ Ребров не зумів привести команду до жодного трофея. Аль-Айе програв у фіналі Кубка Етісалат та Кубка Президента країни. Також команда українського наставника посіла друге місце за підсумками Про-ліги ОАЕ, поступившись Шабаб Аль-Ахлі.

Кар'єра Сергія Реброва в Аль-Айні

6 червня 2021 року Сергій Ребров очолив Аль-Айн, підписавши контракт до кінця сезону-2022/2023. Українець допрацював угоду до самого кінця.

На чолі команди український наставник провів 71 матч, 38 з яких у поточному сезоні.

Ребров привів Аль-Айн до двох трофеїв.

Ймовірно, що наступним місцем роботи 48-річного спеціаліста буде збірна України. Раніше зазначалось, що після фіналу Кубка Етісалат Ребров приїде в Україну та буде призначений новим головним тренером "синьо-жовтих".

У червні на головну команду країни чекає три матчі – товариська гра проти Німеччини (12 червня), офіційні поєдинки у відборі на Євро-2024 проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).