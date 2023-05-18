Сергій Ребров підписав контракт зі збірною України, – Фабріціо Романо
Джерело:Фабріціо Романо
Сергій Ребров уже найближчим часом стане керманичем "синьо-жовтих". Залишилось лише декілька формальностей.
Сергій Ребров уже підписав контракт зі збірною України. Офіційно про це оголосять уже найближчим часом.
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Кінець саги
Найвідоміший у світі інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що збірна України все ж отримає постійного головного тренера і неабикого, а на даний момент найбільш бажаного, а саме Сергія Реброва. Український фахівець уже підписав контракт з головною командою країни, проте ще офіційної інформації немає. Та от Фабріціо Романо з тих, хто не підводить.
Нагадаємо, що сага з Сергієм Ребровим у збірній України тривала досить довго. Українського наставника сватали у Лудогорець, Олімпіакос та навіть збірну Саудівської Аравії. Також ходили чутки, що керівництво Аль-Айна не відпустить Реброва зі своєї команди, розглядаючи варіант поєднання робіт Сергія у стані клубу з ОАЕ та збірній України. Також на пост головного тренера "синьо-жовтих" сватали хорвата Славена Біліча.
Варто зазначити, що збірна України досі залишається без наставника, а тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера був Руслан Ротань. Саме він вивів "синьо-жовтих" на перший матч відбору до Євро-2024 проти Англії (0:2). Вже 12-го червня у національної команди запланований товариський поєдинок проти Німеччини, який стане 1000-им для Бундестім. Також "синьо-жовті" повинні зіграти з Північною Македонією (16-го червня) та Мальтою (19-го червня) в рамках кваліфікації на Євро в Німеччині.
Ребров у ролі тренера
- Український фахівець за свою майже 10-річну тренерську кар'єру встиг потренувати 4 колективи, серед яких були і європейські, і азійські. Розпочав свій шлях Ребров звісно ж у київському Динамо, де він підмінив Олега Блохіна, який відійшов від справ.
- У стані "біло-синіх" Сергій добився чималих висот, а саме: двічі ставав чемпіоном України (2014/2015, 2015/2016), двічі володарем Кубка України (2014, 2015) та одного разу володарем Суперкубка України (2016). До того ж Ребров з "бобрами" виходив у останній на цей момент чвертьфінал Ліги Європи (де поступився Фіорентині) та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (де кияни поступилися Манчестер Сіті).
- Після столичного колективу Ребров відправився у Саудівську Аравію очолювати на один сезон Аль-Аглі, з якими він зміг стати віцечемпіонами країни.
- Після Азії Сергій повернувся в Європу, а саме у чемпіонат Угорщини, де він став на тренерський місток Ференцвароша, який він зміг повернути у груповий етап Ліги чемпіонів, проте іронічно вилетів звідти від Динамо. Також Ребров з угорцями тричі вигравав внутрішній чемпіонат.
- Після значних тріумфів у Європі, Сергій вирішив прийняти сенсаційне рішення та повернутися в Азію, та от цього разу в ОАЕ, а саме очоливши Аль-Айн, який українець досі тренує. Ребров з "лідерами" ставав чемпіоном країни та володарем Кубка ліги.