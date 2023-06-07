Молитви були почуті: Сергій Ребров – головний тренер збірної України з футболу

Українська асоціація футболу презентувала нового головного наставника збірної України. Ним став довгоочікуваний кандидат Сергій Ребров.

Епопея зі сватанням Сергія Реброва у збірну України з футболу нарешті закінчена. 7 червня 49-річний наставник офіційно очолив головну команду країни, пише 24 Канал.

До теми Без конкретних імен: УАФ оголосила дату призначення нового головного тренера збірної України

Нарешті це сталось

Контракти з головним тренером і його штабом укладено до 30 липня 2026 року.

Призначення головного тренера збірної відбулось напередодні трьох матчів національної команди. У червні на "синьо-жовтих" чекає три складні поєдинки, два з яких будуть офіційними.

Дебютний поєдинок Реброва на чолі збірної припаде якраз на товариську гру України проти Німеччини, яка відбудеться 12 червня та буде для "бундестім" ювілейною 1000-ю в історії.

Далі на команду Сергія Станіславовича чекають два матчі відбору на Євро-2024 – 16 червня проти Північної Македонії та 19 червня проти Мальти.

Нагадаємо, що Україна вже стартувала у відборі на чемпіонат Європи-2024 із поразки від Англії 2:0. У тому поєдинку командою керував Руслан Ротань, який був і за в.о., і паралельно керував молодіжною збірною та футбольним клубом Олександрія. Три футбольні фронти впали на плечі колишнього капітана Дніпра.

Відзначимо, що ще раніше була інформація, що Ребров приїде в Україну після останнього матчу Аль-Айна у сезоні-2022/2023. Та й сам наставник вже не приховував свого повернення в Україну. Так і сталось.

Що відомо про тренерську кар'єру Сергія Реброва

Розпочинав свою тренерську кар'єру у ролі асистента головного наставника у Динамо-2. У 2010-му році теж був помічником у збірній України. Тепер же він вже сам очолив національну команду.

Працював асистентом головного тренера у Динамо, а вже у квітні 2014-го був призначений головним наставником киян. На чолі "біло-синіх" пропрацював 3 роки та поїхав заробляти гроші за кордон. Разом зі столичним клубом здобув 4 кубки.

Влітку 2017-го Ребров підписав контракт з Аль-Ахлі, де очолював команду протягом року та перебрався на тренерський місток угорського Ференцвароша. На чолі якого провів ледь не найбільше матчів – 133 та завоював із командою три трофеї.

Далі у тренерській кар'єрі українця був період роботи в ОАЕ – із червня 2021-го по кінець сезону-2022/2023. Привів клуб до двох трофеїв за цей час.

27 травня 2023 року Аль-Айн офіційно повідомив про відхід Реброва. Це був перший серйозний натяк, що УАФ вдалось вдарити по руках із наставником.

Тепер Ребров змінив футбольну футболку збірної на її тренерський місток. Адже у своїй кар'єрі Сергія Станіславович має 75 зіграних матчів за національну команду, у яких наколотив 15 голів. Також зіграв 18 поєдинків за "молодіжку" (7 голів).